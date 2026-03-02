Овсяный пирог с халвой и смородиной — находка для поста: без муки, без яиц, а вкус — объедение

Беру овсяные хлопья, халву и смородину — и готовлю невероятно сочный постный пирог без муки и яиц. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или полезного десерта к чаю. Его необычность в том, что овсяные хлопья полностью заменяют муку, создавая рассыпчатую, нежную основу, а халва и смородина дают удивительный контраст сладости и кислинки. Получается обалденная вкуснятина: румяная, хрустящая корочка и сочная, тающая во рту начинка, где ароматная халва переплетается с ягодной кислинкой. Даже те, кто не постится, просят добавки и не верят, что в пироге нет ни муки, ни яиц.

Для приготовления вам понадобится: 4 стакана овсяных хлопьев (измельчённых в блендере), ½ стакана растительного масла, ½ стакана крепкого чёрного чая (остывшего), 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, 100 г подсолнечной халвы, 1 стакан чёрной смородины, 50 мл фруктового сока без сахара. Смешайте измельчённые хлопья, разрыхлитель и ванилин. Влейте масло и чай, перемешайте до состояния влажной крошки. Халву раскрошите, смешайте со смородиной. В форму выложите половину крошки, утрамбуйте, добавьте начинку, прикройте оставшейся крошкой. Выпекайте при 180°C 30 минут, затем полейте соком и пеките ещё 15–20 минут.

