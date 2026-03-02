Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 14:30

Овсяный пирог с халвой и смородиной — находка для поста: без муки, без яиц, а вкус — объедение

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру овсяные хлопья, халву и смородину — и готовлю невероятно сочный постный пирог без муки и яиц. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или полезного десерта к чаю. Его необычность в том, что овсяные хлопья полностью заменяют муку, создавая рассыпчатую, нежную основу, а халва и смородина дают удивительный контраст сладости и кислинки. Получается обалденная вкуснятина: румяная, хрустящая корочка и сочная, тающая во рту начинка, где ароматная халва переплетается с ягодной кислинкой. Даже те, кто не постится, просят добавки и не верят, что в пироге нет ни муки, ни яиц.

Для приготовления вам понадобится: 4 стакана овсяных хлопьев (измельчённых в блендере), ½ стакана растительного масла, ½ стакана крепкого чёрного чая (остывшего), 1 ч. ложка разрыхлителя, ванилин, 100 г подсолнечной халвы, 1 стакан чёрной смородины, 50 мл фруктового сока без сахара. Смешайте измельчённые хлопья, разрыхлитель и ванилин. Влейте масло и чай, перемешайте до состояния влажной крошки. Халву раскрошите, смешайте со смородиной. В форму выложите половину крошки, утрамбуйте, добавьте начинку, прикройте оставшейся крошкой. Выпекайте при 180°C 30 минут, затем полейте соком и пеките ещё 15–20 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Варю и варю — не могу остановиться: чесночно-картофельный суп, который поражает с первой ложки
Общество
Варю и варю — не могу остановиться: чесночно-картофельный суп, который поражает с первой ложки
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Готовлю лахмаджун дома — тонкие лепешки с мясной начинкой как в Турции
Общество
Готовлю лахмаджун дома — тонкие лепешки с мясной начинкой как в Турции
Другие пироги с творогом теперь не готовим! Татарский шедевр: дуртмеш
Семья и жизнь
Другие пироги с творогом теперь не готовим! Татарский шедевр: дуртмеш
Пирог на кефире с вареньем: готовится в одной миске и всегда получается пышным — рецепт моей бабушки
Общество
Пирог на кефире с вареньем: готовится в одной миске и всегда получается пышным — рецепт моей бабушки
пироги
пост
овсянка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Многое сделала»: Кремль о роли России в урегулировании в Иране
Психолог назвала причины популярности философии «ваби-саби»
В Госдуме рассказали об изменениях при оплате в рассрочку с 1 апреля
Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на испытания сперму Череватого
Захарова раскрыла, есть ли пострадавшие в посольстве в Тегеране
В России зафиксировали рекордный долг по ЖКХ в миллионы рублей
Раскрыто, что помешало медикам попасть в квартиру Джабраилова
Инспектора ДПС задержали из-за взятки «натурой»
Иран применил передовые ракеты в войне с Израилем
Политолог ответил на вопрос, могли ли предать убитого Хаменеи
Мостовой назвал причину плохого судейства в РПЛ
Житель Нижнего Новгорода погиб под колесами грузового поезда
«Не стерпит этого»: политолог о последствиях удара Ирана по Saudi Aramco
Путин провел телефонный разговор по теме эскалации на Ближнем Востоке
«Они очень хотят»: Трамп раскрыл, на что согласился Иран
Губин назвал главную любовь своей жизни
Россиянам раскрыли новый способ мошенничества с сим-картами
Губин рассказал о «позорище» на российской эстраде
Снаряд ВСУ угодил в стену жилого дома
Экс-арбитр назвал самую вопиющую ошибку судей в 19-м туре РПЛ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.