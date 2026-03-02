Вместо дрожжевого теста — картофельное. Сосиски в тесте с сюрпризом — получаются вкуснее и нежнее обычных

Беру картошку, манку и муку — и готовлю нежное тесто для сосисок, которое в разы вкуснее обычного дрожжевого. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для перекуса или уютного ужина. Его необычность в том, что вместо привычного теста — мягкое, эластичное картофельное, которое превращает обычные сосиски в настоящий кулинарный шедевр. Получается обалденная вкуснятина: румяные золотистые пирожки с хрустящей кунжутной корочкой, а внутри — нежная картофельная оболочка и сочная сосиска. Сверху — аппетитная сырная шапка, которая плавится и тянется при каждом укусе. Такое блюдо затмит любые столовские сосиски в тесте и станет любимым перекусом для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, яйцо, 25 г сливочного масла, 90 г манной крупы, 200 г муки, щепотка соли, 3 ст. л. кунжута, 70 г твердого сыра, сосиски по количеству заготовок. Картофель отварите и разомните в пюре, остудите. Добавьте масло, яйцо, соль, манку и муку, замесите тесто. Раскатайте пласт, нарежьте квадраты, заверните в них предварительно бланшированные сосиски. Выложите на противень, смажьте смесью яйца и масла, посыпьте кунжутом. Выпекайте 25 минут при 200 °C, затем посыпьте сыром и пеките еще 10 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.