Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 15:00

Вместо дрожжевого теста — картофельное. Сосиски в тесте с сюрпризом — получаются вкуснее и нежнее обычных

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру картошку, манку и муку — и готовлю нежное тесто для сосисок, которое в разы вкуснее обычного дрожжевого. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для перекуса или уютного ужина. Его необычность в том, что вместо привычного теста — мягкое, эластичное картофельное, которое превращает обычные сосиски в настоящий кулинарный шедевр. Получается обалденная вкуснятина: румяные золотистые пирожки с хрустящей кунжутной корочкой, а внутри — нежная картофельная оболочка и сочная сосиска. Сверху — аппетитная сырная шапка, которая плавится и тянется при каждом укусе. Такое блюдо затмит любые столовские сосиски в тесте и станет любимым перекусом для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, яйцо, 25 г сливочного масла, 90 г манной крупы, 200 г муки, щепотка соли, 3 ст. л. кунжута, 70 г твердого сыра, сосиски по количеству заготовок. Картофель отварите и разомните в пюре, остудите. Добавьте масло, яйцо, соль, манку и муку, замесите тесто. Раскатайте пласт, нарежьте квадраты, заверните в них предварительно бланшированные сосиски. Выложите на противень, смажьте смесью яйца и масла, посыпьте кунжутом. Выпекайте 25 минут при 200 °C, затем посыпьте сыром и пеките еще 10 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Кинула семена в талый мартовский снег — весной любуюсь изумрудами с золотыми вкраплениями соцветий. Многолетник-талисман
Общество
Кинула семена в талый мартовский снег — весной любуюсь изумрудами с золотыми вкраплениями соцветий. Многолетник-талисман
Рецепт для перезагрузки скучных котлет. Готовлю с беконом за 20 минут: быстро, сытно и очень вкусно
Общество
Рецепт для перезагрузки скучных котлет. Готовлю с беконом за 20 минут: быстро, сытно и очень вкусно
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
В пост варю этот суп ведрами: овощной, густой, с ароматом кориандра — вкуснее грибного и борща
Общество
В пост варю этот суп ведрами: овощной, густой, с ароматом кориандра — вкуснее грибного и борща
Финские сосиски в соусе — блюдо для холодного вечера. Густой, кремовый, с ноткой горчицы. Готовится в одной сковороде, съедается на ура
Общество
Финские сосиски в соусе — блюдо для холодного вечера. Густой, кремовый, с ноткой горчицы. Готовится в одной сковороде, съедается на ура
рецепты
сосиски
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские астронавты отказались от Луны
Крупнейший поставщик газа на Ближнем Востоке оказался парализован
Охранники Джабраилова в день его смерти получили жуткие СМС
Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына
«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Российские военные освободили село под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.