Кинула семена в талый мартовский снег — весной любуюсь изумрудами с золотыми вкраплениями соцветий. Многолетник-талисман

Кинула семена в талый мартовский снег — а через месяц земля подарила мне живые изумруды с золотыми вкраплениями соцветий. Пестролистый кореопсис — это именно то растение, которое я искала для беззаботного сада. Его ажурная листва с нежным вариегатным рисунком и правда напоминает драгоценные камни, а ярко-желтые цветы, похожие на маленькие солнышки, рассыпаны по кусту, не увядая целых 70 дней.

Этот многолетник — настоящая находка для тех, кто ценит красоту без хлопот. Он не боится засухи, довольствуется редким поливом и отлично держит форму, не разрастаясь агрессивно и не вытесняя соседей. Его компактные, аккуратные кустики идеально вписываются в миксбордеры, рабатки и каменистые садики, даря солнечное настроение с июня до самой осени. Подарите своему саду это неприхотливое сияние — и каждое лето он будет озаряться золотыми огоньками, не требуя от вас почти ничего, кроме восхищения.

