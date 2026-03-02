Зимой разбросала семена по белому покрывалу — весной в саду ковер из драгоценных самоцветов

Зимой разбросала семена по белому покрывалу — весной получила ковер, расшитый драгоценными камнями невиданных оттенков. Доротеантус, известный также как хрустальная ромашка, — настоящее чудо природы, способное превратить ваш сад в сияющую сказку.

Его главная уникальность кроется в особых железистых волосках, покрывающих листья и стебли: на солнце они сверкают и переливаются, словно миллионы крошечных кристаллов или капель росы, застывших в лучах света. А когда распускаются цветы — дело принимает поистине волшебный оборот.

Палитра оттенков поражает воображение: от ослепительно-белого и нежно-розового до насыщенного малинового, оранжевого и солнечно-желтого. Этот почвопокровник создает настолько плотный, яркий ковер, что под ним не видно ни земли, ни сорняков. При этом доротеантус удивительно неприхотлив: он обожает солнце и легкие песчаные почвы, совершенно не боится засухи и не требует частых поливов. Посеянный под зиму, он подарит вам настоящий фейерверк красок всё лето, не требуя от вас почти никаких забот, кроме восхищения.

