Георгины больше не в моде: теперь у меня другой фаворит — цветет лиловыми зонтиками, переживет холод и адскую жару

Георгины пусть отдыхают: теперь у меня другой фаворит — цветет лиловыми зонтиками, не боится ветра и радует все лето. Статица, известная также как кермек или бессмертник, — это удивительное растение, способное превратить любой сад в яркий ковер с минимальными усилиями.

Её соцветия, похожие на воздушные зонтики, окрашены в самые нежные оттенки: от лилового и розового до голубого и желтого. Они словно парят над землей, создавая ощущение невесомости и праздника. Статица цветет с июля до самых заморозков, не выгорает на солнце и не теряет формы после дождей. Её стебли настолько прочны, что ветер им не страшен, а корни легко переносят засуху. Посадив это растение однажды, вы будете любоваться им долгие годы: статица размножается самосевом и с каждым сезоном становится только пышнее. А ещё это идеальный кандидат для зимних букетов — срезанные соцветия сохраняют цвет и форму годами.

Подарите своему саду это лиловое облако — и оно будет радовать вас всё лето, не требуя практически никакого ухода.

