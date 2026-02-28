Зимняя Олимпиада — 2026
Петунии в прошлом! Теперь в тренде другой многолетник! Цветет огненными факелами, не боится ни засухи, ни ливней

Фото: D-NEWS.ru
Петунии в прошлом! Теперь в тренде другой многолетник! Цветет огненными факелами, не боится ни засухи, ни ливней. Посадите у забора величественный дельфиниум сорта «Корал Сансет» (Coral Sunset) — и все лето ваш сад будет утопать в сиянии закатного неба.

Его необычные кораллово-розовые соцветия, собранные в высокие, стройные свечи, словно вобрали в себя все оттенки уходящего солнца. Они возвышаются над цветником до 180 см в высоту, приковывая восхищенные взгляды и создавая вертикальные акценты.

Дельфиниум цветет в июне — июле, а при своевременной обрезке отцветших стеблей радует повторным цветением в августе — сентябре. Этот многолетник абсолютно неприхотлив: растет на солнце и в полутени, не требует частых поливов, зимует без укрытия даже в суровые морозы.

Посадите «Корал Сансет» вдоль забора или стены — и он станет главным украшением вашего сада, даря ощущение тепла и света с июня до самой осени.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

