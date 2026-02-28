Сею под снег в последние зимние дни — в июне сад уже тонет в фарфоровых чашечках нежных соцветий

Кидаю семена в снег в последние зимние дни — в июне сад уже тонет в фарфоровых чашечках нежных соцветий. Кальмия — это изысканный вечнозеленый кустарник, способный стать настоящей жемчужиной вашего сада благодаря своим необычным цветам, напоминающим фарфоровые чашечки или розовый зефир. Родом из Северной Америки, она давно завоевала сердца садоводов по всему миру своей утонченной красотой и неприхотливостью.

Ее нежные, восковые цветы, собранные в пышные кисти, словно светятся изнутри, придавая саду загадочное очарование. Кальмия предпочитает полутень и кислые, влажные почвы — идеальный выбор для вересковых садов и композиций с рододендронами. Цветет она в конце весны — начале лета, но и в остальное время радует глаз глянцевой, темно-зеленой листвой.

Посадите это чудо однажды — и каждое лето ваш сад будет наполнен изысканной красотой, не требующей от вас сложных забот.

