Выдерживает и +40, и -30 градусов без всякого ухода: поливать не нужно — чудо-многолетник

Ищете растение, которое выживет в любых условиях и простит даже полное отсутствие ухода? Посадите очиток видный — чудо-многолетник, которому не страшны ни палящая жара, ни суровые морозы.

Этот суккулент накапливает влагу в мясистых листьях, поэтому его не нужно поливать, а также выдерживает и +40, и -30 градусов без всякого ухода. С середины лета до поздней осени растение украшает сад плотными щитковидными соцветиями, собранными из множества мелких розовых, малиновых или белых звездчатых цветков.

Даже первые заморозки не портят его декоративность — подмерзшие соцветия так и стоят до снега, привлекая бабочек и пчел. Очиток растет на любой почве, на солнце и в полутени, не требует подкормок и не болеет. Его можно посадить и забыть на годы, лишь изредка удаляя отцветшие стебли весной.

