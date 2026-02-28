Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 11:28

Выдерживает и +40, и -30 градусов без всякого ухода: поливать не нужно — чудо-многолетник

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ищете растение, которое выживет в любых условиях и простит даже полное отсутствие ухода? Посадите очиток видный — чудо-многолетник, которому не страшны ни палящая жара, ни суровые морозы.

Этот суккулент накапливает влагу в мясистых листьях, поэтому его не нужно поливать, а также выдерживает и +40, и -30 градусов без всякого ухода. С середины лета до поздней осени растение украшает сад плотными щитковидными соцветиями, собранными из множества мелких розовых, малиновых или белых звездчатых цветков.

Даже первые заморозки не портят его декоративность — подмерзшие соцветия так и стоят до снега, привлекая бабочек и пчел. Очиток растет на любой почве, на солнце и в полутени, не требует подкормок и не болеет. Его можно посадить и забыть на годы, лишь изредка удаляя отцветшие стебли весной.

Ранее был назван цветок на замену петуниям: не боится жары и дождей, не надо подкармливать.

Проверено редакцией
Читайте также
Подсохший багет больше не выбрасываю — готовлю из него кайфовую запеканку: рецепт-минутка, который выручает
Общество
Подсохший багет больше не выбрасываю — готовлю из него кайфовую запеканку: рецепт-минутка, который выручает
Рассыпьте семена прямо по снегу в марте — получите пышные ковры цветов и раннее цветение
Общество
Рассыпьте семена прямо по снегу в марте — получите пышные ковры цветов и раннее цветение
Никаких больше сырников. На завтрак жарю грузинские гренки с сулугуни и кинзой — нежность с хрустящей корочкой
Общество
Никаких больше сырников. На завтрак жарю грузинские гренки с сулугуни и кинзой — нежность с хрустящей корочкой
Лаванда мерзнет? Посадите это чудо — цветет синими свечами до заморозков и зимует без проблем
Общество
Лаванда мерзнет? Посадите это чудо — цветет синими свечами до заморозков и зимует без проблем
Гортензии в прошлом! Теперь в тренде другой многолетник! Цветет малиновыми жемчужинами и в зной, и в проливные дожди
Общество
Гортензии в прошлом! Теперь в тренде другой многолетник! Цветет малиновыми жемчужинами и в зной, и в проливные дожди
многолетники
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ОАЭ раздались взрывы
Посольство России в Тегеране раскрыло данные о жертвах атак среди туристов
Украинского депутата пытались мобилизовать под дулом пистолета
Глава Минздрава США раскрыл число зависимых от опиоидов американцев
ВС РФ освободили населенные пункты в Запорожской и Харьковской областях
Стало известно, как США назвали военную операцию против Ирана
ВСУ остались без «элитного» прикрытия сразу на двух направлениях
«Искандер» сжег HIMARS, кошмаривший Белгород: удары по Украине 28 февраля
Трамп устроил разнос главу ФБР из-за видео с пивом
Названы регионы, которые засыплет снегом в первую неделю марта
Жесткий ответ Ирана на атаки Израиля попал на видео
«Хлеба и революции»: как и почему пала российская монархия
Выяснились подробности похищения девочки из Смоленска
«Миротворец показал лицо»: Медведев об атаке США и Израиля на Иран
Наступление ВС РФ на Харьков 28 февраля: войска расщепило на атомы, Купянск
«Ребенок любви»: коллега рассказала, что заставило Шевчук сильно страдать
Трамп не исключил возможные потери США в военной операции против Ирана
Иранцам «обрубили» интернет
Стало известно, когда прекратится массированный обстрел Ирана
«Простое послание»: Трамп напомнил Ирану о безоговорочной мощи США
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.