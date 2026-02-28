Лаванда мерзнет? Посадите это чудо — цветет синими свечами до заморозков и зимует без проблем

Лаванда мерзнет? Посадите веронику — она цветет синими свечами до заморозков и зимует без проблем. Этот многолетник — настоящая находка для тех, кто мечтает о ярких красках в саду без лишних хлопот. С июня до сентября её стройные, словно свечи, соцветия возвышаются над зеленью, притягивая взгляды и стайки бабочек.

Вероника не боится ни засухи, ни дождей, растёт на солнце и в полутени, на любых почвах, и не требует практически никакого ухода. Посаженная однажды, она будет радовать вас обильным цветением много лет, разрастаясь в пышные куртины.

Высокорослые сорта идеально смотрятся в миксбордерах, низкорослые — в рокариях и бордюрах. Подарите себе это синее чудо — и ваш сад будет сиять яркими огоньками до самой зимы, не требуя от вас ни укрытий, ни подкормок.

