27 февраля 2026 в 16:03

Устаревшие лилии больше не сажаю: эти пирамиды-красотки — в самое сердце. Неприхотливый многолетник

Фото: D-NEWS.ru
Пирамидальные лилии ежегодно становятся сенсацией среди дачников. На фото они выглядят как цветочная башня — десятки бутонов на одном стебле образуют настоящий каскад. Такой эффект возникает у сильных азиатских гибридов при срастании побегов, но даже без «пирамиды» эти лилии остаются одними из самых надежных растений для сада.

Главное их достоинство — они многолетники. Азиатские лилии спокойно растут на одном месте 3–5 лет, постепенно разрастаясь и формируя все более пышные куртины. При правильной посадке пересадка им долго не требуется.

По зимостойкости это настоящие чемпионы. Луковицы выдерживают морозы до −30−35 °C (3–4 зона зимостойкости) и в большинстве регионов России зимуют без укрытия. Опасность для них представляет не холод, а застой воды. Именно поэтому высаживать лилии лучше на ровных участках или небольших возвышенностях, избегая низин, где весной скапливается талая вода.

Азиатские гибриды предпочитают солнечные места — желательно, чтобы солнце освещало их хотя бы полдня, особенно утром. При таких условиях они цветут долго и обильно, не доставляя лишних хлопот.

