Природа против ВСУ и трусливый штурм: новости СВО к вечеру 27 февраля

Вызванные снежной зимой мощные весенние паводки могут ухудшить положение украинской армии, расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» нанесли удар по позициям и логистике ВСУ в Сумской области, украинский чемпион по шашкам Юрий Аникеев оказался в самом «мясном» 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Природа создает угрозу для украинских военных

Вызванные снежной зимой мощные весенние паводки на Украине могут ухудшить положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. Риски связаны с подъемом уровня воды и подтоплением территорий.

На фоне потепления на Украине начался сезон большой воды, которая ухудшает условия на передовой. В социальных сетях распространяются видеозаписи подтопленных блиндажей, где военнослужащие находятся по пояс в воде. При этом «водный фактор» повлияет на ситуацию по всей линии боевого соприкосновения.

Журналисты отмечают, что на начальном этапе таяния снега уровень воды в ряде рек уже поднялся на 3,5 метра. Метеорологи предупреждают о распространении паводков на территорию всей страны и указывают на риск стихийного бедствия в отдельных регионах. В Киеве власти ожидают затопления некоторых островов в русле Днепра, а также подтопления прибрежных районов города — Оболони и Гидропарка.

В президентской бригаде ВСУ скрывают число погибших

Командование 1-й президентской бригады ВСУ оформляет погибших военнослужащих как пропавших без вести, сообщили российские силовые структуры. По информации источников, такая практика применяется в зоне боевых действий.

Как уточнили представители силовых ведомств, из-за этого тела погибших не вывозятся с передовой. По их данным, эвакуация не проводится именно по причине оформления бойцов в статусе пропавших без вести.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские военные сдались в плен вместо штурма

Группа десантников ВСУ сдалась в плен российским бойцам в Днепропетровской области, сообщает ТАСС. По его данным, речь идет о военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которых отправили на штурм.

Сдавшиеся украинские военные сообщили, что планировали атаку на российские позиции, но попали в окружение. По словам одного из военнопленных, российские военнослужащие относились к ним с уважением и заботой, предоставив доступ к воде и пище.

Беспилотники ВСУ взяли на таран в Харьковской области

Операторы FPV-истребителей группировки войск «Запад» уничтожили тяжелые гекса- и квадрокоптеры ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля. Российские расчеты уничтожили аппараты противника благодаря точным сбросам боеприпасов и воздушным таранам.

Как отметили в Минобороны РФ, военнослужащие круглосуточно ведут охоту за вражескими разведывательными и ударными дронами. Расчеты российских беспилотников выявляют цели, оснащенные системами сброса боеприпасов, и поражают их.

Логистику украинских военных сорвали под Сумами

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» нанесли удар по позициям и логистике ВСУ в Сумской области, сказано в материалах Минобороны РФ. Военнослужащие 34-й мотострелковой бригады группировки «Север» ликвидировали опорные пункты и пункты управления беспилотниками противника.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Артиллеристы работают вместе с расчетами беспилотников. Операторы дронов следят за передвижениями ВСУ и передают координаты целей. Это позволяет уничтожать технику и живую силу противника на позициях и в движении. Благодаря слаженной работе российские военные взяли под огневой контроль основные пути снабжения ВСУ.

За прошедшую неделю военные объекты ВСУ разнесли в клочья

За минувшую неделю ВС РФ нанесли два массированных и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. В их числе — места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА. Это стало ответом на террористические атаки со стороны Украины.

Также появилась информация, что российские военные освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. По данным российского оборонного ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».

Знаменитого украинского чемпиона по шашкам мобилизовали в «мясной» полк ВСУ

Украинский чемпион по шашкам Юрий Аникеев оказался в самом «мясном» 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ после мобилизации, сообщили российские силовые структуры. По информации источников, Всемирная федерация шашек (FMJD) запросила у президента Украины Владимира Зеленского разрешение допустить чемпиона до ближайших турниров.

