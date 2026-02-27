Природа против ВСУ и трусливый штурм: новости СВО к вечеру 27 февраля

Вызванные снежной зимой мощные весенние паводки могут ухудшить положение украинской армии, расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» нанесли удар по позициям и логистике ВСУ в Сумской области, украинский чемпион по шашкам Юрий Аникеев оказался в самом «мясном» 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 27 февраля, читайте в материале NEWS.ru.
Природа создает угрозу для украинских военных
Вызванные снежной зимой мощные весенние паводки на Украине могут ухудшить положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. Риски связаны с подъемом уровня воды и подтоплением территорий.
На фоне потепления на Украине начался сезон большой воды, которая ухудшает условия на передовой. В социальных сетях распространяются видеозаписи подтопленных блиндажей, где военнослужащие находятся по пояс в воде. При этом «водный фактор» повлияет на ситуацию по всей линии боевого соприкосновения.
Журналисты отмечают, что на начальном этапе таяния снега уровень воды в ряде рек уже поднялся на 3,5 метра. Метеорологи предупреждают о распространении паводков на территорию всей страны и указывают на риск стихийного бедствия в отдельных регионах. В Киеве власти ожидают затопления некоторых островов в русле Днепра, а также подтопления прибрежных районов города — Оболони и Гидропарка.
В президентской бригаде ВСУ скрывают число погибших
Командование 1-й президентской бригады ВСУ оформляет погибших военнослужащих как пропавших без вести, сообщили российские силовые структуры. По информации источников, такая практика применяется в зоне боевых действий.
Как уточнили представители силовых ведомств, из-за этого тела погибших не вывозятся с передовой. По их данным, эвакуация не проводится именно по причине оформления бойцов в статусе пропавших без вести.
Украинские военные сдались в плен вместо штурма
Группа десантников ВСУ сдалась в плен российским бойцам в Днепропетровской области, сообщает ТАСС. По его данным, речь идет о военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которых отправили на штурм.
Сдавшиеся украинские военные сообщили, что планировали атаку на российские позиции, но попали в окружение. По словам одного из военнопленных, российские военнослужащие относились к ним с уважением и заботой, предоставив доступ к воде и пище.
Беспилотники ВСУ взяли на таран в Харьковской области
Операторы FPV-истребителей группировки войск «Запад» уничтожили тяжелые гекса- и квадрокоптеры ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля. Российские расчеты уничтожили аппараты противника благодаря точным сбросам боеприпасов и воздушным таранам.
Как отметили в Минобороны РФ, военнослужащие круглосуточно ведут охоту за вражескими разведывательными и ударными дронами. Расчеты российских беспилотников выявляют цели, оснащенные системами сброса боеприпасов, и поражают их.
Логистику украинских военных сорвали под Сумами
Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» нанесли удар по позициям и логистике ВСУ в Сумской области, сказано в материалах Минобороны РФ. Военнослужащие 34-й мотострелковой бригады группировки «Север» ликвидировали опорные пункты и пункты управления беспилотниками противника.
Артиллеристы работают вместе с расчетами беспилотников. Операторы дронов следят за передвижениями ВСУ и передают координаты целей. Это позволяет уничтожать технику и живую силу противника на позициях и в движении. Благодаря слаженной работе российские военные взяли под огневой контроль основные пути снабжения ВСУ.
За прошедшую неделю военные объекты ВСУ разнесли в клочья
За минувшую неделю ВС РФ нанесли два массированных и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. В их числе — места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА. Это стало ответом на террористические атаки со стороны Украины.
Также появилась информация, что российские военные освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. По данным российского оборонного ведомства, в операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».
Знаменитого украинского чемпиона по шашкам мобилизовали в «мясной» полк ВСУ
Украинский чемпион по шашкам Юрий Аникеев оказался в самом «мясном» 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ после мобилизации, сообщили российские силовые структуры. По информации источников, Всемирная федерация шашек (FMJD) запросила у президента Украины Владимира Зеленского разрешение допустить чемпиона до ближайших турниров.
Читайте также:
Льготы ветеранам СВО и их семьям в 2026 году: полный перечень и порядок
Матвийчук раскрыл, где может находиться разнесенный бункер с офицерами НАТО
Наступление ВС РФ на Харьков 27 февраля: провал ВСУ у Старицы, сотня убитых