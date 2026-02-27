ВСУ предупредили о проблемах на передовой из-за паводков «Страна.ua»: весенние паводки могут ухудшить ситуацию для ВСУ

Вызванные снежной зимой мощные весенние паводки на Украине могут ухудшить положение ВСУ на линии боевого соприкосновения, сообщает украинское издание «Страна.ua». Издание связывает риски с подъемом уровня воды и подтоплением территорий.

На фоне потепления на Украине начался сезон большой воды, которая ухудшает условия на передовой. В социальных сетях распространяются видеозаписи подтопленных блиндажей, где военнослужащие находятся по пояс в воде. Авторы публикации допускают, что «водный фактор» повлияет на ситуацию по всей линии боевого соприкосновения.

Журналисты издания отмечают, что на начальном этапе таяния снега уровень воды в ряде рек уже поднялся на 3,5 метра. Метеорологи предупреждают о распространении паводков на территорию всей страны и указывают на риск стихийного бедствия в отдельных регионах. В Киеве власти ожидают затопления некоторых островов в русле Днепра, а также подтопления прибрежных районов города — Оболони и Гидропарка.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что ВСУ вновь начали перебрасывать под Сумы группу 140-го центра Сил специальных операций. По словам источника, три подобные группы уже были ликвидированы в этом же районе. Командование продолжает задействовать элиту ВСУ в качестве обычных линейных пехотных подразделений. Источник связал это как с негативным отношением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к спецназу, так и с банальным дефицитом личного состава.