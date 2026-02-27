Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 10:12

ВСУ предупредили о проблемах на передовой из-за паводков

«Страна.ua»: весенние паводки могут ухудшить ситуацию для ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вызванные снежной зимой мощные весенние паводки на Украине могут ухудшить положение ВСУ на линии боевого соприкосновения, сообщает украинское издание «Страна.ua». Издание связывает риски с подъемом уровня воды и подтоплением территорий.

На фоне потепления на Украине начался сезон большой воды, которая ухудшает условия на передовой. В социальных сетях распространяются видеозаписи подтопленных блиндажей, где военнослужащие находятся по пояс в воде. Авторы публикации допускают, что «водный фактор» повлияет на ситуацию по всей линии боевого соприкосновения.

Журналисты издания отмечают, что на начальном этапе таяния снега уровень воды в ряде рек уже поднялся на 3,5 метра. Метеорологи предупреждают о распространении паводков на территорию всей страны и указывают на риск стихийного бедствия в отдельных регионах. В Киеве власти ожидают затопления некоторых островов в русле Днепра, а также подтопления прибрежных районов города — Оболони и Гидропарка.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что ВСУ вновь начали перебрасывать под Сумы группу 140-го центра Сил специальных операций. По словам источника, три подобные группы уже были ликвидированы в этом же районе. Командование продолжает задействовать элиту ВСУ в качестве обычных линейных пехотных подразделений. Источник связал это как с негативным отношением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к спецназу, так и с банальным дефицитом личного состава.

ВСУ
Украина
паводки
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 27 февраля: причины, полная блокировка
Криминалист назвал возможные причины похищения девочки в Смоленске
В Госдуме ответили, чем чреваты для Украины удары по Москве
Юрист ответила, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека
Пользователи рассказали о самых непристойных случаях на работе
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году
«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов
Российские FPV-истребители взяли БПЛА ВСУ на таран и попали на видео
Адвокат предупредил об ответственности за клевету в домовом чате
Мать придавленного танком школьника раскрыла детали
Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске
Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Жена президента США впервые в истории возглавит СБ ООН
Афганистан нанес удары по целям в Пакистане
Дом через ощущения: как текстиль и ароматы работают вместе
ЦБ заблокировал оферту по акциям ПИК
Названы главные препятствия на пути к освоению английского
Школьница выпала с балкона 20-го этажа
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.