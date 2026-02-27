Зимняя Олимпиада — 2026
Дело известного рэпера-иноагента дошло до суда

Суд Уфы рассмотрит дело рэпера-иноагента Face 3 марта

Рэпер Face Рэпер Face Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд Уфы проведет заседание по делу рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента, передает РИА Новости. Рассмотрение материалов назначено на вторник, 3 марта, в 12:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что дело передали в Кировский районный суд Уфы. Рэпера объявили иноагентом в апреле 2022 года. Он также удалил свои треки со всех российских музыкальных стримингов.

До этого стало известно, что журналиста Андрея Солдатова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно привлекли к суду за уклонение от обязанностей иностранного агента. Он также обвиняется в участии в нежелательной организации. По данным следствия, Солдатов уже привлекался к административной ответственности за указанные правонарушения.

Прежде Головинский суд Москвы вынес заочный приговор журналистке «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерине Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее осудили на восемь лет лишения свободы за распространение военных фейков.

