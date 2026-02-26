Зимняя Олимпиада — 2026
Иноагента-журналиста будут заочно судить за уклонение от обязанностей

Журналиста Солдатова привлекут к суду за уклонение от обязанностей иноагента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Журналиста Андрея Солдатова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно привлекли к суду за уклонение от обязанностей иностранного агента, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Москвы. Он также обвиняется в участии в нежелательной организации.

Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Андрея Солдатова... Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

По данным следствия, Солдатов ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов и за участие в иностранной нежелательной организации. Указывается, что за пределами России он продолжал распространять материалы без должных инструкций и участвовал в деятельности этой нежелательной организации.

Ранее Головинский суд Москвы вынес заочный приговор журналистке «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерине Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), осудив ее на восемь лет лишения свободы за распространение военных фейков. Обвинение ранее требовало заочно приговорить ее к девяти годам заключения.

