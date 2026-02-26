Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 12:46

Политолог назвал возможных кандидатов на место премьера Британии

Политолог Самонкин: Иветт Купер может стать новым премьер-министром Британии

Иветт Купер Иветт Купер Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД Великобритании Иветт Купер может сменить Кира Стармера на посту премьер-министра страны, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, не исключено, что среди претендентов также окажется министр обороны Джон Хили.

Сейчас идет сильный профицит британского бюджета. Это связано с необоснованными военными расходами, плюс свою роль сыграли легендарные списки [Джеффри] Эпштейна (американский финансист — NEWS.ru), в которых фигурирует Стармер. Поэтому в этом отношении, конечно же, вероятна отставка премьера летом, потому что он ничем не запомнился. Он действительно продолжает участвовать в военных авантюрах. На его место существует несколько кандидатов. Наиболее приемлемые фигуры, которые, мне кажется, вполне подойдут на эту роль, это Иветт Купер и Джон Хили. Они вполне могут встраиваться в эту систему, — поделился Самонкин.

Он отметил, что на пост премьера Великобритании также может претендовать министр по энергетической безопасности Эд Милибэнд, который занимается стабилизацией энергетической системы, так как российское сырье почти не поступает на европейский рынок. Кроме того, по словам политолога, есть кандидаты в лице главы Минздрава Уэса Стритинга и Министра внутренних дел Шабаны Махмуд.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что комитет подготовил обращение к парламентам Великобритании и Франции, а также к Европарламенту и ООН. По его словам, основанием для этого стали данные СВР о планах Лондона и Парижа поставлять Киеву элементы ядерного оружия.

Великобритания
Кир Стармер
Джеффри Эпштейн
политологи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Диетолог перечислила главные источники омега-3
В Совфеде назвали возможную причину переноса переговоров по Украине
Песков напомнил о ядерном факторе на переговорах
Эколог предупредил москвичей о появлении пауков в квартирах
Инвестор раскрыл, что будет с рублем в ближайшее время
«Мало не будет»: Миронов пообещал Британии полное исчезновение
Лавров одним словом объяснил риторику Запада вокруг ЯО для Киева
«Полный крах»: Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее «ядерным кулаком»
Пару известных американских политиков допросят по делу Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.