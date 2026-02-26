Глава МИД Великобритании Иветт Купер может сменить Кира Стармера на посту премьер-министра страны, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, не исключено, что среди претендентов также окажется министр обороны Джон Хили.

Сейчас идет сильный профицит британского бюджета. Это связано с необоснованными военными расходами, плюс свою роль сыграли легендарные списки [Джеффри] Эпштейна (американский финансист — NEWS.ru), в которых фигурирует Стармер. Поэтому в этом отношении, конечно же, вероятна отставка премьера летом, потому что он ничем не запомнился. Он действительно продолжает участвовать в военных авантюрах. На его место существует несколько кандидатов. Наиболее приемлемые фигуры, которые, мне кажется, вполне подойдут на эту роль, это Иветт Купер и Джон Хили. Они вполне могут встраиваться в эту систему, — поделился Самонкин.

Он отметил, что на пост премьера Великобритании также может претендовать министр по энергетической безопасности Эд Милибэнд, который занимается стабилизацией энергетической системы, так как российское сырье почти не поступает на европейский рынок. Кроме того, по словам политолога, есть кандидаты в лице главы Минздрава Уэса Стритинга и Министра внутренних дел Шабаны Махмуд.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что комитет подготовил обращение к парламентам Великобритании и Франции, а также к Европарламенту и ООН. По его словам, основанием для этого стали данные СВР о планах Лондона и Парижа поставлять Киеву элементы ядерного оружия.