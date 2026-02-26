Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине

Определение стадии, в которой находятся переговоры по урегулированию конфликта на Украине, в настоящий момент было бы ошибкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также представитель Кремля предостерег от каких-либо прогнозов на этот счет, передает РИА Новости.

Было бы самой большой ошибкой пытаться сейчас определить какую-то стадию или делать какие-то прогнозы. Я не хочу делать этих ошибок, — сказал Песков.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил NEWS.ru, что мирные переговоры в Женеве могли быть отложены по просьбе украинской стороны. Так он прокомментировал информацию о переносе встречи на начало марта. По словам сенатора, Киев различными путями пытается затянуть процесс урегулирования конфликта.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявила, что новый раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США может состояться во Флориде. По его словам, инициатива исходит от Трампа, который стремится оказать влияние на переговоры.