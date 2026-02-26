Кремль послал сигнал США на фоне работы по украинскому урегулированию Песков заявил, что Россия признательна США за помощь в украинском урегулировании

Россия благодарна представителям США за их усилия в урегулировании украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, на данный момент все стороны продолжают работу над решением этой проблемы.

В том числе и американская сторона, коей мы весьма признательны за продолжение этих усилий, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что новые трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут пройти не в Женеве. По информации источника, в настоящее время делегации продолжают согласовывать локацию для проведения следующей встречи.

До этого Песков выразил мнение, что президенты РФ, США и Украины Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут собраться для диалога только для финализации договоренностей по конфликту. Представитель Кремля уточнил, что смысла для встречи российского и украинского лидеров нет, пока Киев не изменит позицию.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь отметил, что для урегулирования ситуации на Украине необходимо продолжать дипломатические усилия. По словам американского политика, именно дипломатия остается ключом к разрешению конфликта.