Глава Всемирной продовольственной программы планирует уйти в отставку

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн покинет пост через три месяца, сообщила ее пресс-служба. Там отметили, что она займется восстановлением своего здоровья. Известно, что осенью прошлого года Маккейн перенесла микроинсульт и после этого вернулась к работе в январе 2026-го.

Она вернулась в штаб-квартиру организации в Риме, чтобы возобновить работу <…>, но обнаружила, что требования работы превышают темпы ее восстановления, — говорится в сообщении.

Ранее министр культуры Франции Рашида Дати объявила о выходе из состава правительства. Она намерена сосредоточиться на подготовке к выборам мэра Парижа. Дати занимала пост министра с января 2024 года.

До этого стало известно, что руководитель организационного комитета зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах Сирил Линетт покинул свой пост. По данным агентства AP, причиной стали внутренние разногласия в структуре управления. Также утверждается, что Линетт ушел в отставку на фоне затяжного конфликта с главой оргкомитета Эдгаром Гроспироном, олимпийским чемпионом по фристайлу 1992 года.