Обида на власть? Как Гладков опоздал на работу из-за жителя белгородчины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что опоздал на работу «по уважительной причине»: местный житель отказался подвезти его на расстояние в 600–700 метров. Глава региона рассказал о «приключении» в своем утреннем видеообращении.

«Возвращался из командировки, сломался поезд. Остановился недалеко от Белгорода. Вышел, пытался найти машину», — рассказал Гладков.

По словам губернатора, на следующем переезде его уже ждала машина, которую прислал глава Яковлево. Однако местный житель отказался помочь представившемуся Гладкову.

«Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно зачем, непонятно, что хотят. Сказал, что машина „на двоих с дочерью“», — рассказал губернатор.

Гладков признался, что почувствовал, что «есть какая-то внутренняя обида к власти — или областной, или местной».

«Обязательно [главу района] попрошу съездить и поговорить, в чем обида, что мы не доделали, в чем внутреннее неудовлетворение действиями власти. Если действительно есть хотя бы малейшая проблема, которую мы можем решить, конечно, мы постараемся это сделать», — заверил Гладков.

Насколько в реальности популярен Гладков, сильные и слабые стороны, реакции

Политологи называют губернатора Вячеслава Гладкова одним из самых популярных губернаторов России по качеству работы в социальных сетях и скорости реакции на проблемы граждан. Так, он является абсолютным лидером среди глав регионов по количеству прямых эфиров, проведенных лично (например, со смартфона), — 67 за год.

Политолог Владимир Инютин отмечает, что Гладков остается лидером как в Черноземье, так и во многом в РФ, по качеству ведения социальных сетей, скорости реакции на обращения граждан и работе в экстренных ситуациях. На его Telegram-канал подписано более 480 тысяч пользователей. Среди его сильных сторон: активная работа по информированию населения об обстрелах и атаках БПЛА. Когда начались проблемы в работе Telegram, Гладков начал активно дублировать оповещения в мессенджере MAX, чтобы не терять скорость оповещения.

«Президент, назначая Гладкова, был в нем уверен. Знал, что тот не дрогнет и не сдрейфит. И президент не ошибся. Гладков показал новую модель стойкости, оказался верным гвардейцем президента», — назвал политолог Алексей Ярошенко пять лет работы Гладкова на губернаторском посту.

Telegram-канал «Красный богомол» посчитал, однако, ситуацию избыточным поводом для пиара.

«Люди чувствуют неискренность, двойное дно. Губернаторы по всей стране повадились высасывать пиар из пальца: комментируют какие-то мелочи, пусть и не только мелочи, но события, которые могут и должны комментировать другие люди. Губернатор должен работать и решать губернские задачи, а не накручивать любыми способами упоминания в прессе и блогах».

