Наступление ВС России на Харьков 26 февраля: сотня трупов, бои в Купянске

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 26 февраля 2026 года, что происходит в районе Волчанска, как идут бои в Купянске?

Наступление ВС России на Харьков 26 февраля, сотня трупов

Авиация и расчеты БПЛА «Герань-2» наращивают интенсивность ударов на всех участках в Харьковской области, российские бойцы продвигаются в лесопосадках и населенных пунктах возле Волчанска, ВСУ отсиживаются в обороне, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „Воины Севера“ расширили зону контроля, продвинувшись на двух участках. Авиация ВКС РФ наносила удары по позициям 72-й мехбригады ВСУ. Возле Графского наши штурмовики проводили зачистку прилегающего лесного массива. Авиацией поражены скопления живой силы 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — уточнил источник.

Как утверждает канал, во время освобождения Графского остатки личного состава ВСУ покидали населенный пункт по льду Северского Донца — весной они бы не смогли реализовать подобный маневр и, вероятнее всего, оказались бы в котле.

«В районе Волчанских Хуторов ВС РФ заняли пять домовладений, продвинувшись в восточном направлении на 200 м. На Хатненском участке фронта экипажи ВКС РФ наносили удары по позициям 159-й мехбригады ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы „северян“ продвинулись на одном из участков на 200 м по лесополосам», — пишет «Северный ветер».

На Липцевском участке фронта — без существенных изменений, артиллерия и расчеты FPV ГрВ «Север» наносили удары по транспорту ВСУ на маршрутах снабжения в Липцах и окрестностях, уточнили авторы.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Вот это полное уничтожение», «ВКС смели несколько бригад под Харьковом», — отметили пользователи Сети.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили почти сотню человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, станции спутниковой связи «Старлинк», десятки самолетных беспилотников и типа «Баба-яга», склады матсредств, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ отражают удары противника со стороны Радьковки и Соболевки. В Купянске идут бои в северной части города, в районе центральной больницы. Минобороны РФ сообщило об освобождении Графского на Волчанском направлении», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском направлении — позиционные бои в Купянске, ВСУ пытаются выбить российских бойцов с территории центральной городской больницы; ВС РФ держат рубеж уже несколько месяцев, подчеркнул политик.

«В районе Купянска-Узлового ВС РФ нарастили темп обстрелов артиллерией и авиацией по опорникам врага», — добавил Царев.

На Харьковском направлении ВСУ стягивают дополнительные силы на рубежи в районе Старицы и Старого Салтова, заключил он.

В доме у железнодорожной станции Куриловка в районе Купянска обнаружили тела замерзших насмерть бразильских наемников ВСУ, сообщил Telegram-канал SHOT. Бойцы были закутаны в форму погибших сослуживцев, рядом находилась гора сожженного обмундирования.

Источник предположил, что наемники жгли костры, чтобы дотянуть до подмоги, однако за ними никто не пришел — бойцы скончались от сильного обморожения и голода. В начале февраля в районе Купянска температура опускалась до минус 25 градусов — вероятно, именно тогда и замерзли бразильцы, считает канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 26 февраля: причины, сроки блокировки

Погода в Москве в четверг, 26 февраля: температура резко упадет до −20?

Гиперзвуковые «будильники» подняли Киев: удары по Украине 26 февраля