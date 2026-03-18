18 марта 2026 в 19:38

«Бравирует»: онколог объяснил, почему Лерчек не «тошнит» после химиотерапии

Онколог Черемушкин: Лерчек бравирует самочувствием после первой химиотерапии

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Валерия Чекалина (известная под псевдонимом Лерчек) может бравировать перед публикой, когда говорит что ее не тошнит после первой химиотерапии, предположил в разговоре с NEWS.ru онколог Евгений Черемушкин. При этом он допустил, что интернет-знаменитость может не испытывать токсического синдрома из-за индивидуальных особенностей организма или хорошо подобранного препарата.

Когда идет прямое отправление препаратом, конечно, есть неприятные ощущения, токсический синдром никуда не денется: у кого-то он выражен больше, у кого-то меньше. Может быть, она бравирует, что прекрасно себя чувствует, учитывая, что она в центре внимания многих. Она же не скажет: «мне плохо, я умираю». Но, возможно, здесь комплекс причин, — сказал онколог.

Он добавил, что все по-разному переносят лечение: одним плохо после первого сеанса, другим позже, потому что «химия» имеет накопительный эффект, интоксикация с каждой процедурой увеличивается. По его словам, внешние признаки лечения химиотерапией — потеря волос и другие — обычно появляются после второго и третьего сеансов.

Ранее Лерчек поделилась с подписчиками подробностями своего состояния после старта курса иммунной терапии. По словам звезды, она сохраняет хорошее настроение и пока не сталкивалась с типичными побочными эффектами медицинских манипуляций. Видео опубликовал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

