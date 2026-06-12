Замглавы округа Запорожской области посмертно наградили орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно первого заместителя главы Каменско-Днепровского округа Запорожской области Александра Резниченко. Он погиб 7 апреля при эвакуации раненых детей во время удара ВСУ по школе в селе Великая Знаменка.

За мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Резниченко Александра Олеговича — первого заместителя главы Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области (посмертно), — говорится в указе.

При атаке на школьную библиотеку пострадали семеро детей и трое взрослых, обстрел села продолжался пять часов. Резниченко получил смертельное ранение от прямого попадания дрона. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого стало известно, что военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая в зоне СВО в марте 2025 года, была посмертно удостоена Национальной телевизионной премии ТЭФИ — 2026 в номинации «Информационный сюжет» за работу под названием «Курская область. Работа операторов дронов». Вручение наград в категории «Информационное и общественно-политическое вещание» прошло в московском Технопарке НТВ.