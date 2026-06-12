Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 22:46

Замглавы округа Запорожской области посмертно наградили орденом Мужества

Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего Резниченко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно первого заместителя главы Каменско-Днепровского округа Запорожской области Александра Резниченко. Он погиб 7 апреля при эвакуации раненых детей во время удара ВСУ по школе в селе Великая Знаменка.

За мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Резниченко Александра Олеговича — первого заместителя главы Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области (посмертно), — говорится в указе.

При атаке на школьную библиотеку пострадали семеро детей и трое взрослых, обстрел села продолжался пять часов. Резниченко получил смертельное ранение от прямого попадания дрона. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого стало известно, что военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая в зоне СВО в марте 2025 года, была посмертно удостоена Национальной телевизионной премии ТЭФИ — 2026 в номинации «Информационный сюжет» за работу под названием «Курская область. Работа операторов дронов». Вручение наград в категории «Информационное и общественно-политическое вещание» прошло в московском Технопарке НТВ.

Общество
Владимир Путин
Орден Мужества
награды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбиты летевшие на Москву дроны ВСУ
МИД РФ выделил критерии подходящего должности генсека ООН
В Севастополе обновили порядок выдачи топливных QR-кодов
Минимум 20 выстрелов раздалось в американском Мидленде
В Иране объявили о победе над США
Тегеран объяснил, при каких условиях финального соглашения с США не будет
Замглавы округа Запорожской области посмертно наградили орденом Мужества
Самое высокое здание в мире украсили российским триколором
Раскрыта неочевидная причина подготовки наземной операции США в Иране
Иран озвучил, на каком этапе находится проект соглашения с США
США запустили расследование против критика войны с Ираном
В Крыму задержали снимавшего видео пособника ВСУ
В МИД РФ присмотрелись к военно-биологической деятельности США на Украине
Девушка вместо пляжа попала в реанимацию в Подмосковье
Россия призвала ФРГ признать преступления Третьего рейха геноцидом
«Неонацизм в действии»: Захарова оценила указ Зеленского о русском языке
Один человек погиб в результате атак ВСУ под Брянском
ЕС анонсировал переговоры о вступлении Украины и Молдавии
Путин назначил нового руководителя своей канцелярии
Украина исключила русский из списка подлежащих защите языков
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.