Минимум 20 выстрелов раздалось в американском Мидленде Полиция США сообщила о погибшем и девяти пострадавших при стрельбе в Мидленде

В городе Мидленд (штат Техас) произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а девять были госпитализированы, сообщила местная полиция. Выстрелы начали раздаваться в здании на юго-западе города.

По данным полиции, изначально прозвучало около 20 выстрелов. Очевидцы рассказали, что после открытия огня к месту прибыло минимум 50 полицейских, что напоминало «маленькую армию».

Силовики использовали беспилотники и специализированные автомобили. По данным мэрии, подозреваемый в организации инцидента скончался, его тело обнаружили с помощью дрона. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Красноярского края расстрелял из охотничьего ружья компанию. По данным следствия, он открыл стрельбу в поселке Канифольный после конфликта из-за громкой музыки. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу.

До этого в пригороде Йоханнесбурга Кливленде в ЮАР жертвами стрельбы стали 12 человек. По предварительным данным, еще девять человек пострадали. Не менее 10 вооруженных мужчин прибыли на белом микроавтобусе Toyota Quantum. Они зашли на территорию поселения и открыли стрельбу по местным жителям, после чего скрылись с места преступления на той же машине.