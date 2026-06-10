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10 июня 2026 в 10:05

Беру 2 яйца, муку, и через 20 минут на столе гора хвороста к чаю — старый бюджетный рецепт выпечки, который всегда выручит

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-нибудь сладкого к чаю, а в холодильнике почти пусто, выручает старый проверенный рецепт хвороста. Из самых простых продуктов получается целая гора румяной, хрустящей выпечки. Снаружи хворост получается золотистым и ломким, а внутри остается нежным и воздушным. Исчезает со стола он обычно быстрее, чем успевает остыть.

Этот рецепт хорош еще и тем, что готовится буквально из того, что есть почти в каждом доме.

Для приготовления вам понадобится: яйца — 2 шт., мука — 300 г, водка — 20 мл, сахар — 60 г, соль — 2 г, растительное масло для жарки — 500 мл, сахарная пудра — 60 г.

Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до однородности. Добавьте водку и перемешайте. Постепенно всыпьте муку, замешивая плотное, но эластичное тесто. Накройте его и оставьте отдохнуть на 20 минут.

Затем раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте ромбами или полосками. В центре каждого кусочка сделайте небольшой надрез и выверните один край через него. В глубокой сковороде или сотейнике хорошо разогрейте растительное масло. Обжаривайте хворост небольшими партиями до красивого золотистого цвета с обеих сторон.

Готовую выпечку выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло. Перед подачей щедро посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за простоту и предсказуемый результат. Если раскатать тесто очень тонко, хворост получается особенно хрустящим и буквально тает во рту. А чтобы аромат был еще интереснее, часть сахарной пудры можно смешать с небольшим количеством ванильного сахара.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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