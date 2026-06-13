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13 июня 2026 в 00:00

В РФПИ призвали Байденов рассказать о деятельности семьи на Украине

Дмитриев призвал сына Байдена рассказать о коррупции его семьи на Украине

Хантер Байден Хантер Байден Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обратился к сыну экс-президента США Джо Байдена Хантеру с призывом публично раскрыть информацию о коррупции семьи Байденов на Украине. По его словам, мир должен знать о биолабораториях и нарушениях, связанных с газодобывающей компанией Burisma, в совете директоров которой Хантер работал с 2014 по 2019 год.

Поводом для поста стал предыдущий комментарий Хантера Байдена о том, что ни один демократ в этом столетии не выигрывал президентскую гонку без Байдена в бюллетене. Ответа от адресата на данный момент не последовало.

Дорогой Хантер, признаться и рассказать свою историю выздоровления — очень трогательно. Вы почувствуете еще большее облегчение, если также расскажете о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях, нарушениях Burisma и «10% для большого парня», — написал Дмитриев.

До этого глава США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом целенаправленно разрушала судьбы граждан страны. По его словам, прежние власти превратили государственные механизмы в орудие расправы: простые люди «теряли работу, теряли семьи, жен».

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