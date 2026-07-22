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22 июля 2026 в 17:34

Хантер Байден начал через ультраправых продавать картины для выплаты долгов

New York Post: Хантер Байден пытается продавать картины для выплаты долгов

Хантер Байден Хантер Байден Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Сын бывшего президента США Хантер Байден пытается выплатить многомиллионные долги через продажу собственных картин, пишет New York Post со ссылкой на близкий к семье источник. По их данным, он популяризирует свой бизнес через ультраправых политиков и блогеров вроде Кэндис Оуэнс и Ника Фуэнтеса. На данный момент Байден выставил на продажу картину «Наблюдатели» за $54 тыс. (около 4,2 млн рублей).

Предприниматель рассказал о своем искусстве на совместных подкастах с Фуэнтесом и Оуэнс. По данным издания, Байден пошел на такой шаг, так как сильно разозлил левых блогеров и политиков. Он сопровождает каждое проданное полотно небольшим видео, где высказывает свое мнение о картинах.

Хантер ходит на подкасты только ради повышения популярности. Это часть его медийной стратегии по продвижению картин. Он следует за скандалами, — заявил источник New York Post

Ранее Байден высказал сожаления о своей работе на Украине. Он признался, что облажался в роли члена совета директоров украинской частной газодобывающей группы Burisma, а сама Украина представляет собой политическое змеиное гнездо.

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Хантер Байден
долги
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