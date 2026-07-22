Хантер Байден начал через ультраправых продавать картины для выплаты долгов

Сын бывшего президента США Хантер Байден пытается выплатить многомиллионные долги через продажу собственных картин, пишет New York Post со ссылкой на близкий к семье источник. По их данным, он популяризирует свой бизнес через ультраправых политиков и блогеров вроде Кэндис Оуэнс и Ника Фуэнтеса. На данный момент Байден выставил на продажу картину «Наблюдатели» за $54 тыс. (около 4,2 млн рублей).

Предприниматель рассказал о своем искусстве на совместных подкастах с Фуэнтесом и Оуэнс. По данным издания, Байден пошел на такой шаг, так как сильно разозлил левых блогеров и политиков. Он сопровождает каждое проданное полотно небольшим видео, где высказывает свое мнение о картинах.

Хантер ходит на подкасты только ради повышения популярности. Это часть его медийной стратегии по продвижению картин. Он следует за скандалами, — заявил источник New York Post

Ранее Байден высказал сожаления о своей работе на Украине. Он признался, что облажался в роли члена совета директоров украинской частной газодобывающей группы Burisma, а сама Украина представляет собой политическое змеиное гнездо.