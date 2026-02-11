«Мы презираем ЕС». Консерваторы захватывают Европу, при чем здесь Трамп

В Брюсселе прошла конференция Make Europe Great Again (MEGA), на которой было объявлено о создании нового европейского альянса патриотических партий. Делегаты выступили против «исламизации» Европы, ругали руководство ЕС и призвали помочь команде Трампа в борьбе с «либеральной эрозией». Эксперты полагают, что объединение консерваторов Евросоюза при поддержке США может быть выгодно как Вашингтону, так и Москве. Какая Европа нужна Трампу, почему не стоит переоценивать риторику консерваторов о «демонтаже ЕС» и чем им так не угодила фон дер Ляйен — в материале NEWS.ru.

Зачем объединяются европейские консерваторы?

В Брюсселе 2 февраля под председательством одного из лидеров праворадикальной партии Vlaams Belang («Фламандский интерес») Филипа Девинтера прошла конференция правых и консервативных сил Европы Make Europe Great Again (MEGA, «Сделаем Европу снова великой»).

«Мы любим Европу, и поэтому мы презираем ЕС. Будущее Европы лежит в национальных государствах, а не в либеральном глобализме», — заявил Девинтер.

Его поддержали сооснователь «Лиги английской обороны» Томми Робинсон, конгрессмен США Брайан Бабин, член Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ирмхильд Боссдорф, глава чешской партии PRO Йиндржих Райхл и бывший кандидат в президенты Румынии Джордже Симион.

По итогам мероприятия делегаты приняли решение о создании нового «альянса патриотических партий», которые будут выступать против исламизации Европы, за суверенитет европейских национальных правительств по отношению к Брюсселю, вплоть до распада Евросоюза, а также за сближение с теми политическими силами в США, которые поддерживают президента Дональда Трампа. Одновременно они подвергли острой критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Почему евроскептиков поддерживает Трамп

По данным британской газеты Financial Times, Госдепартамент США планирует финансировать в Европе аналитические центры и благотворительные организации, связанные с движением MAGA («Сделаем Америку снова великой»), чтобы продвигать позицию Вашингтона.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал, что эти сообщения очень похожи на дезинформацию.

«Теперь мы видим, как искажающие [правду] СМИ применяют против США сценарий, традиционно использовавшийся СМИ Великобритании и ЕС против России», — заявил он.

В то же время, по мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, можно говорить о совпадении интересов американских трампистов и евроскептиков. При этом роль последних в политической жизни ЕС растет.

В этой связи историк и политолог Виктор Сухотин в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на историю Девинтера.

«Еще несколько лет назад в европейском массовом сознании это был какой-то маргинал и чуть ли не „шпион Путина“, особенно когда в 2018 году он предложил создать в Брюсселе представительство Крыма. Но уже на выборах в Европарламент в 2024 году его партия набрала 14,6% голосов. То есть они получили свое представительство, а также возможность вступить в коалицию с аналогичными силами других европейских государств», — указал эксперт.

По словам Сухотина, консервативные движения в Европе сейчас постепенно наращивают влияние, несмотря на явное противодействие Брюсселя.

«Можно посмотреть на победы консерваторов в Венгрии и Австрии. Не будем забывать, что Джорджа Мелони стала премьером Италии как глава консервативной партии. Потребовались непарламентские, незаконные действия после выборов в Румынии в мае 2025 года, чтобы отстранить победившего кандидата, который тоже консерватор. Против Марин Ле Пен во Франции инициировали уголовное дело, чтобы она не участвовала в выборах 2027 года. Немцев пугают „Альтернативой для Германии“ практически через все подконтрольные либералам и „левакам“ СМИ. Все это говорит о росте влияния и политического веса этих объединений», — подчеркнул политолог.

Что будет, если евроскептики победят?

В случае победы евроскептиков, консерваторов и правых в ЕС люди могут столкнуться с проблемой «завышенных ожиданий». В беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский напомнил, что Венгрия уже давно возглавляется консервативными силами, в Чехии на последних выборах также победили евроскептики.

«Но несмотря на постоянную критику Евросоюза, ни Будапешт, ни Прага не торопятся „помахать Брюсселю ручкой“. И эти правительства сейчас сосредоточены на внутренних экономических проблемах, а общая политика ЕС для них существует в достаточно фоновом режиме, пока непосредственно не пересекается с их национальными интересами», — пояснил эксперт.

По его мнению, если в Европе победят консервативные силы, то они начнут использовать куда менее радикальную риторику.

«Я уверен, что эти люди, встав во главе своих правительств, от демонтажа Евросоюза сразу перейдут к разговорам, чтобы снизить роль общеевропейских институтов, но ни в коем случае их не разрушать. И в этом смысле резкая критика Урсулы фон дер Ляйен на конференции MEGA вполне укладывается в этот дискурс», — отметил аналитик.

Сейчас евроскептики всерьез опасаются, что глава Еврокомиссии может превратиться в «суперпрезидента» Европы и монополизировать власть, добавил Громский.

«Подобного развития ситуации не хотят не только европейские консерваторы, но и куда более либеральные силы, хотя последние и не говорят об этом вслух. Однако в случае победы консерваторов, возможно, будет попытка заменить пост главы ЕК в лице одного человека на новый, коллегиальный орган, не отказываясь от самой сути европейских политических институтов», — сказал он, выразив мнение, что Дональд Трамп также испытывает к главе ЕК негативные чувства, хотя и по несколько иным причинам.

«Для Трампа не очень понятно, почему у не избранного никем европейского чиновника в руках сосредоточена такая власть. У американского президента, по понятным причинам, к выборам и избирательным кампаниям очень трепетное отношение. А фон дер Ляйен в его глазах — выскочка, которую не избирали. Или еще хуже — узурпатор власти. Поэтому ему тоже такой институт в лице одного человека в ЕС совершенно не нужен», — отметил аналитик.

Насколько выгодна победа европейских консерваторов России

Приход к власти в ЕС консерваторов и евроскептиков может ослабить политические и экономические основы Евросоюза, что опосредованно на руку как России, так и США, считает Сухотин.

«Что касается Трампа, то вполне понятно, почему он хочет опереться именно на этот контингент. Структурные трансформации системы управления Евросоюза в случае победы евроскептиков так или иначе приведут к определенному периоду хаоса. А Трампу как раз очень интересно, чтобы Евросоюз был менее субъектным, не оттягивал на себя внимание и влияние. И занимал в актуальной мировой повестке место какой-нибудь Бангладеш. Ему нужна тихая, консервативная и достаточно разрозненная Европа, о которой никто за ее пределами не знает и не слышал», — пояснил политолог.

По его словам, для России потенциальная выгода от победы правых консерваторов еще и в том, что они настроены более прагматично, нежели правящие Евросоюзом либералы.

«Не стоит ударяться в эйфорию и говорить, что все евроскептики нам поголовно друзья. Но они хотя бы умеют считать деньги и понимать, в какой плоскости лежат выгоды для их стран. А именно — российских рынков и энергоносителей. Поэтому с ними можно договариваться и надеяться на честное соблюдение договоренностей», — отметил эксперт.

Далеко не все европейские консерваторы дружественно настроены к нашей стране, добавил Громский. «В этой среде хватает и своих „ястребов“. Посмотрите хотя бы на нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого. Типичный евроскептик, „правый“, консерватор. Идеально бы смотрелся на саммите MEGA в Брюсселе. Но может ли с таким персонажем Россия вести хоть сколько-то адекватный диалог? Сильно сомневаюсь», — резюмировал эксперт.

