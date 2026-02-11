Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 16:00

«Мы презираем ЕС». Консерваторы захватывают Европу, при чем здесь Трамп

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Брюсселе прошла конференция Make Europe Great Again (MEGA), на которой было объявлено о создании нового европейского альянса патриотических партий. Делегаты выступили против «исламизации» Европы, ругали руководство ЕС и призвали помочь команде Трампа в борьбе с «либеральной эрозией». Эксперты полагают, что объединение консерваторов Евросоюза при поддержке США может быть выгодно как Вашингтону, так и Москве. Какая Европа нужна Трампу, почему не стоит переоценивать риторику консерваторов о «демонтаже ЕС» и чем им так не угодила фон дер Ляйен — в материале NEWS.ru.

Зачем объединяются европейские консерваторы?

В Брюсселе 2 февраля под председательством одного из лидеров праворадикальной партии Vlaams Belang («Фламандский интерес») Филипа Девинтера прошла конференция правых и консервативных сил Европы Make Europe Great Again (MEGA, «Сделаем Европу снова великой»).

«Мы любим Европу, и поэтому мы презираем ЕС. Будущее Европы лежит в национальных государствах, а не в либеральном глобализме», — заявил Девинтер.

Его поддержали сооснователь «Лиги английской обороны» Томми Робинсон, конгрессмен США Брайан Бабин, член Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ирмхильд Боссдорф, глава чешской партии PRO Йиндржих Райхл и бывший кандидат в президенты Румынии Джордже Симион.

По итогам мероприятия делегаты приняли решение о создании нового «альянса патриотических партий», которые будут выступать против исламизации Европы, за суверенитет европейских национальных правительств по отношению к Брюсселю, вплоть до распада Евросоюза, а также за сближение с теми политическими силами в США, которые поддерживают президента Дональда Трампа. Одновременно они подвергли острой критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Филипп Девинтер

Почему евроскептиков поддерживает Трамп

По данным британской газеты Financial Times, Госдепартамент США планирует финансировать в Европе аналитические центры и благотворительные организации, связанные с движением MAGA («Сделаем Америку снова великой»), чтобы продвигать позицию Вашингтона.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал, что эти сообщения очень похожи на дезинформацию.

«Теперь мы видим, как искажающие [правду] СМИ применяют против США сценарий, традиционно использовавшийся СМИ Великобритании и ЕС против России», — заявил он.

В то же время, по мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, можно говорить о совпадении интересов американских трампистов и евроскептиков. При этом роль последних в политической жизни ЕС растет.

В этой связи историк и политолог Виктор Сухотин в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на историю Девинтера.

«Еще несколько лет назад в европейском массовом сознании это был какой-то маргинал и чуть ли не „шпион Путина“, особенно когда в 2018 году он предложил создать в Брюсселе представительство Крыма. Но уже на выборах в Европарламент в 2024 году его партия набрала 14,6% голосов. То есть они получили свое представительство, а также возможность вступить в коалицию с аналогичными силами других европейских государств», — указал эксперт.

По словам Сухотина, консервативные движения в Европе сейчас постепенно наращивают влияние, несмотря на явное противодействие Брюсселя.

Джорджа Мелони

«Можно посмотреть на победы консерваторов в Венгрии и Австрии. Не будем забывать, что Джорджа Мелони стала премьером Италии как глава консервативной партии. Потребовались непарламентские, незаконные действия после выборов в Румынии в мае 2025 года, чтобы отстранить победившего кандидата, который тоже консерватор. Против Марин Ле Пен во Франции инициировали уголовное дело, чтобы она не участвовала в выборах 2027 года. Немцев пугают „Альтернативой для Германии“ практически через все подконтрольные либералам и „левакам“ СМИ. Все это говорит о росте влияния и политического веса этих объединений», — подчеркнул политолог.

Что будет, если евроскептики победят?

В случае победы евроскептиков, консерваторов и правых в ЕС люди могут столкнуться с проблемой «завышенных ожиданий». В беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский напомнил, что Венгрия уже давно возглавляется консервативными силами, в Чехии на последних выборах также победили евроскептики.

«Но несмотря на постоянную критику Евросоюза, ни Будапешт, ни Прага не торопятся „помахать Брюсселю ручкой“. И эти правительства сейчас сосредоточены на внутренних экономических проблемах, а общая политика ЕС для них существует в достаточно фоновом режиме, пока непосредственно не пересекается с их национальными интересами», — пояснил эксперт.

По его мнению, если в Европе победят консервативные силы, то они начнут использовать куда менее радикальную риторику.

«Я уверен, что эти люди, встав во главе своих правительств, от демонтажа Евросоюза сразу перейдут к разговорам, чтобы снизить роль общеевропейских институтов, но ни в коем случае их не разрушать. И в этом смысле резкая критика Урсулы фон дер Ляйен на конференции MEGA вполне укладывается в этот дискурс», — отметил аналитик.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Сейчас евроскептики всерьез опасаются, что глава Еврокомиссии может превратиться в «суперпрезидента» Европы и монополизировать власть, добавил Громский.

«Подобного развития ситуации не хотят не только европейские консерваторы, но и куда более либеральные силы, хотя последние и не говорят об этом вслух. Однако в случае победы консерваторов, возможно, будет попытка заменить пост главы ЕК в лице одного человека на новый, коллегиальный орган, не отказываясь от самой сути европейских политических институтов», — сказал он, выразив мнение, что Дональд Трамп также испытывает к главе ЕК негативные чувства, хотя и по несколько иным причинам.

«Для Трампа не очень понятно, почему у не избранного никем европейского чиновника в руках сосредоточена такая власть. У американского президента, по понятным причинам, к выборам и избирательным кампаниям очень трепетное отношение. А фон дер Ляйен в его глазах — выскочка, которую не избирали. Или еще хуже — узурпатор власти. Поэтому ему тоже такой институт в лице одного человека в ЕС совершенно не нужен», — отметил аналитик.

Насколько выгодна победа европейских консерваторов России

Приход к власти в ЕС консерваторов и евроскептиков может ослабить политические и экономические основы Евросоюза, что опосредованно на руку как России, так и США, считает Сухотин.

«Что касается Трампа, то вполне понятно, почему он хочет опереться именно на этот контингент. Структурные трансформации системы управления Евросоюза в случае победы евроскептиков так или иначе приведут к определенному периоду хаоса. А Трампу как раз очень интересно, чтобы Евросоюз был менее субъектным, не оттягивал на себя внимание и влияние. И занимал в актуальной мировой повестке место какой-нибудь Бангладеш. Ему нужна тихая, консервативная и достаточно разрозненная Европа, о которой никто за ее пределами не знает и не слышал», — пояснил политолог.

Дональд Трамп

По его словам, для России потенциальная выгода от победы правых консерваторов еще и в том, что они настроены более прагматично, нежели правящие Евросоюзом либералы.

«Не стоит ударяться в эйфорию и говорить, что все евроскептики нам поголовно друзья. Но они хотя бы умеют считать деньги и понимать, в какой плоскости лежат выгоды для их стран. А именно — российских рынков и энергоносителей. Поэтому с ними можно договариваться и надеяться на честное соблюдение договоренностей», — отметил эксперт.

Далеко не все европейские консерваторы дружественно настроены к нашей стране, добавил Громский. «В этой среде хватает и своих „ястребов“. Посмотрите хотя бы на нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого. Типичный евроскептик, „правый“, консерватор. Идеально бы смотрелся на саммите MEGA в Брюсселе. Но может ли с таким персонажем Россия вести хоть сколько-то адекватный диалог? Сильно сомневаюсь», — резюмировал эксперт.

