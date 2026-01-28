Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ

Во время своей речи на Давосском экономическом форуме президент США Дональд Трамп несколько раз перепутал Гренландию и Исландию. Хотя пресс-секретарь Белого дома заявила, что никакой путаницы нет, а речь идет лишь о том, что Гренландия — это «кусок льда», эксперты полагают, что за подобными оговорками могут стоять либо когнитивные расстройства, либо нездоровые амбиции американского президента. Как в Гренландии и Дании реагируют на притязания Трампа, почему для России эта экспансия не представляет критической проблемы и насколько психически адекватен американский президент — в материале NEWS.ru

Трамп оговорился или у него когнитивные проблемы?

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходил с 19 по 23 января, президент США в своем официальном выступлении несколько раз перепутал Гренландию и Исландию.

Сначала он назвал Гренландию «куском льда», который важен для глобальной безопасности, а затем посетовал: «Наш фондовый рынок вчера впервые просел из-за Исландии. Так что Исландия уже обошлась нам в большие деньги».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в социальной сети X заверила, что Трамп «ничего не перепутал», а все дело в том, что слова «кусок льда» (piece of ice) и Исландия (Iceland, или «Ледяная земля») созвучны. И слово «Исландия» президент США использовал именно в этом контексте.

Тем не менее часовая речь Трампа на Давосском форуме «обеспокоила» европейских лидеров, пишет Financial Times. По информации издания, Трамп проявил крайне агрессивную и оскорбительную риторику по отношению к оборонному потенциалу Европы и показал свою воинственную внешнеполитическую позицию.

В Гренландии и Дании антиамериканские настроения царят уже давно. Местные жители, по сообщениям Associated Press, начали скупать «антиамериканскую» версию бейсболки MAGA, на которой вместо лозунга Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой») написано Make America Go Away («Пусть Америка уйдет»).

Протесты в Гренландии Фото: Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

Под вопросом когнитивные функции американского лидера, считает член Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), культуролог Анна Сысоева.

«История с путаницей в географических названиях у Трампа происходит не впервые. Был момент, когда он, пытаясь сравнить размеры Техаса и Крыма, заявил, что Крым — это остров. Были у него проблемы и с евразийскими топонимами, когда он перепутал Албанию и Армению. Еще вспоминается история про Африку, когда он назвал Намибию „Намбией“ и народ гадал, это Замбия или Намибия, и кого он вообще имел в виду. Поэтому умственное состояние главы Белого дома вызывает все больше вопросов», — отметила она в беседе с NEWS.ru.

Почему Трамп путается в географии

Постоянная путаница в географической номенклатуре может многое сказать не только о самом Трампе, но и о менталитете американцев и их политических и экономических элитах, уверен историк и политолог Владимир Андреев.

«Америка полагает себя настолько великой, большой и важной, что загружать себя знаниями политической географии не считает нужным, у нее нет на это времени. Потому что вся американская система построена на том, чтобы зарабатывать как можно больше денег с каждого клочка земли, с каждого актива вытягивать все возможное. А уж как эти „клочки“ земли называются, вообще никого особо не интересует», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

По словам Андреева, поскольку активов, с которых Трамп и его команда могут кормиться, в самих Соединенных Штатах становится все меньше, они смотрят вокруг: что можно прибрать к рукам.

«В случае с Исландией это может быть оговорка, которая неожиданно выдала подсознательные желания и Трампа, и его ближайшего окружения», — подчеркнул историк.

Нуук, Гренландия Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

По мнению Сысоевой, Трамп не настолько умен, чтобы делать настолько тонкие намеки. «Если представить, что это „политическая многоходовка“, то она бы выглядела так: Трамп упоминает Исландию и смотрит на реакцию Европы и мира. И если эта реакция максимально негативна, то он сразу же заявляет, что оговорился, с кем не бывает. Но ничего подобного нет. В качестве оправданий от Белого дома звучит какой-то детский лепет о неудачной игре слов. Это выглядит глупо. Значит, не было просчитано заранее, а следовательно, мы снова приходим к вопросу об интеллектуальном уровне и психическом состоянии американского президента», — отметила эксперт.

Речь может идти еще и о максимально прозаическом взгляде Трампа на внешнюю политику и на то, кто в ней обладает субъектностью, а кто не заслуживает упоминания или запоминания, отметил Андреев.

«Для Трампа игроками, с которыми нужно считаться и можно сидеть за одним столом, сейчас являются Россия и Китай. Ко всем остальным он относится совершенно потребительски и не воспринимает этих ребят не только равными, но и вообще людьми, которые рядом с этим самым столом имеют право постоять. Поэтому это не „не знание“ географии, а просто пренебрежительное к ней отношение», — пояснил политолог.

Есть ли в оговорках Трампа угроза для России?

Если говорить непосредственно об Арктике в контексте притязаний президента США и возможном ответе России, то в ближайшее время конфликта или даже обострения ситуации вокруг этого региона по линии Москва — Вашингтон ожидать не стоит, полагают эксперты.

«Если Трамп будет агрессивно себя вести в Арктике, понятно, что мы будем возмущаться, наш МИД будет слать какие-то ноты. Но давайте скажем честно: у нас своей Арктики много, и нам нужно своим Северным морским путем заниматься, освоением арктических пространств. У нас там почти нет жителей, одинокие станции стоят, поселки арктические сейчас хоть и оживают, но все равно далеки от расцвета во времена Советского Союза. У нас в Арктике дел много, и мы там еще десятилетиями будем разбираться с теми проблемами, которые у нас накопились с начала девяностых годов», — указал Андреев.

По словам историка, с Гренландией всем с самого начала было понятно, что она всегда была в сфере интересов Соединенных Штатов.

«Никто не удивился после того, как Трамп честно сказал, что Гренландия будет в составе США или под их протекторатом», — добавил он.

Фото: MOD Russia/Global Look Press

По мнению Сысоевой, российское освоение Арктики — это уникальный проект, для которого у нашей страны есть все возможности и ресурсы, и принадлежность Гренландии к США или Дании на это не влияет никак.

«Россия является лидером в арктических исследованиях, это действительно один из наших национальных приоритетов. В проектах по освоению Арктики ни слова о Гренландии нет. Президент Владимир Путин тоже говорил, что Гренландия вне сферы наших национальных интересов. Так что это не наша проблема, а Европы и США», — подчеркнула она.

Однако нельзя исключать, что американская экспансия в Арктику, в силу особенностей Трампа, может в дальнейшем создать еще одну напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона.

«Все дело в экспансионистском подходе Трампа. Его заявления, его мировоззрение периодически напоминают замашки гуру тоталитарной секты. Мания величия и полная убежденность в том, что он все делает правильно и никогда и ни в чем не ошибается, наводят в его отношении на определенные мысли», — пояснила Сысоева.

По ее словам, в тоталитарных культах, когда гуру переступает грань дозволенного, он делает это не по расчету или из куража, а потому что уверен, что совершенно вправе так поступать.

«Посмотрите на Трампа. Он считает, что вправе на любые заявления и действия, насколько бы безумно и опасно они ни звучали для всего мира, только потому, что он Трамп. И это действительно признак болезни. Для России столкновение с такими болезненными амбициями может вылиться в дополнительное политическое противостояние», — заключила эксперт.

