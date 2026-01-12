«Орешник», Гренландия, пираты Трампа: что произошло в первые дни 2026 года

Наступивший 2026-й начался с целого каскада громких событий, которые в той или иной степени затронули весь мир: военная операция Вашингтона в Венесуэле с похищением президента страны Николаса Мадуро, массовые протесты в Иране и США, новые заявления Трампа о возможном силовом присоединении Гренландии. В то же время ВС РФ поразили украинскую энергетическую инфраструктуру и ударили «Орешником» по критическим объектам в Львовской области. О политической подоплеке, неочевидных смыслах и дальнейших вариантах развития событий — в материале NEWS.ru.

Захват Мадуро и будущее Венесуэлы

3 января США провели против Венесуэлы военную операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой взяли в плен президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Официальным поводом стала якобы борьба с наркокартелями, хотя позже Дональд Трамп в своих публичных заявлениях сместил акцент на контроль над венесуэльской нефтью.

По словам редактора сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» историка спецслужб Валентина Мзареулова, эти действия США стоит расценивать как «акт международного разбоя».

«Сама по себе венесуэльская нефть, может быть, и не является решающим козырем — проблема в ее качестве и затратах на переработку. Но теперь эта нефть перестала быть потенциальным активом для Китая и России», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Куда важнее, по его мнению, что Штаты своими действиями на символическом уровне показали, что теперь «международный разбой» является допустимым приемом для тех, у кого достаточно сил и средств на подобные операции. «И та же ООН ничего с этим не может поделать», — подчеркнул эксперт.

Действия США показывают, насколько администрации Трампа демонстративно плевать на нормы международного права, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский. Однако, по его словам, ситуация еще далека от завершения и делать однозначные выводы о дальнейшей судьбе Боливарианской Республики рано.

«Нынешнее руководство, несмотря на громкие заявления Трампа, все равно будет лавировать между США с одной стороны и Россией с Китаем — с другой. И это будет весьма длительный и драматический процесс», — пояснил политолог.

По его мнению, народ Венесуэлы сейчас проходит определенный тест на приверженность боливарианским идеям, на то, смогут ли они отстоять свой суверенитет в таких тяжелых условиях внешнего давления.

5 января 2026 года, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Смещённый президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибывают на Wall Street Heliport для доставки в суд Нью-Йорка, где им предъявят обвинения по делу о наркотерроризме Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press 5 января 2026 года, Манхэттен, Нью-Йорк, США.Смещённый президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибывают на Wall Street Heliport для доставки в суд Нью-Йорка, где им предъявят обвинения по делу о наркотерроризме Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press 5 января 2026 года, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Смещенный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибывают на Wall Street Heliport для доставки в суд Нью-Йорка, где им предъявят обвинения по делу о наркотерроризме Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press 5 января 2026 года, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Смещённый президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибывают на Wall Street Heliport для доставки в суд Нью-Йорка, где им предъявят обвинения по делу о наркотерроризме Фото: Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что будет с Гренландией?

Параллельно с операцией в Венесуэле Трамп вновь вернулся к вопросу присоединения к США Гренландии, что, как считают эксперты, нанесло очередной удар по и без того достаточно шаткому единству Запада. По информации западных СМИ, Германия уже предлагает создать на спорном острове базу НАТО для его фактической защиты от посягательств США.

По мнению Громского, тут прослеживаются прямые аналогии с ситуацией в Венесуэле. Очевидно, что Трамп «пробует на прочность» нормы международного права и, казалось бы, навечно устоявшиеся геополитические альянсы.

«Причины интереса Трампа к Гренландии очевидны. Это доступ к Арктике. Но куда интереснее, что этой активностью Вашингтон показывает: уже и НАТО не такая внушительная политическая сила. И ее тоже можно „подвинуть“, если на кону национальные интересы Штатов», — подчеркнул аналитик.

По словам Мзареулова, после успеха с захватом Мадуро президент США мог впасть в эйфорическое состояние.

«И пусть это прозвучит безумно, но что помешает Трампу так же выкрасть короля Дании или премьер-министра этой страны? И не надо думать, что это „перебор“: после истории с Венесуэлой для Трампа понятия „перебор“ попросту не существует», — предостерег эксперт.

Если вторжение США в Гренландию случится, то максимум, что сможет сделать НАТО согласно пятой статье Североатлантического договора, — это «почесать в затылке и начать длительные, ни к чему не ведущие консультации», уверен Мзареулов.

Кекертарсуак, Арктика, Гренландия Фото: Reinhard Pantke/imagebroker.com/Global Look Press

Кому выгодны беспорядки в США?

В самих Соединенных Штатах тоже неспокойно. 8 января в Миннеаполисе начались протесты, переросшие в массовые беспорядки, из-за гибели женщины в ходе операции Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

По словам Громского, инцидент стал лишь поводом, которого ждали политические противники Трампа, чтобы «проверить его на прочность».

«Это не первая волна протестов. Ранее Трамп попал под волну BLM (Black Lives Matter) после убийства полицейскими Джорджа Флойда, который в итоге оказался преступником, но, невзирая на это, стал „иконой протеста“», — напомнил эксперт.

Он выразил уверенность, что Трамп нынешние протесты подавит и не понесет особых репутационных и рейтинговых потерь, поскольку протестующие — это изначально не его избиратели.

«Если допустить, что эти демонстрации координируют условные американские демократы, то главный плюс для Трампа в том, что они не предлагают лидера и для протестующих в Миннеаполисе, и для своего электората в целом. А политический протест без харизматичного лидера обречен на провал», — подчеркнул аналитик.

Протесты в Миннеаполисе могут создать определенные проблемы как самому Трампу, так и Республиканской партии, считает Мзареулов.

«Выборы в Конгресс США пройдут в начале ноября 2026 года. То есть возможная реставрация „байденовских порядков“, под которыми я подразумеваю законодательное большинство демократов, не такая уж невозможная перспектива. И в преддверии этих выборов — убийство, возмущенные меньшинства и „прогрессивные горожане“, которым прозрачно намекают, что при Трампе США превратились в „полицейское государство“. Эти события и подобная акцентуация лишают главу Белого дома многих возможностей для решения внутриполитических проблем», — указал эксперт.

Миннеаполис, штат Миннесота, США. Протестующие маршируют во время митинга в память о Рене Гуд, которая была смертельно ранена сотрудником иммиграционной и таможенной службы Фото: Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press

К чему приведут протесты в Иране

В Иране тоже начались массовые протесты и столкновения с правоохранительными органами, поводом к которым стали проблемы в экономике страны. Однако власти Исламской Республики уверяют, что за ними прослеживается вмешательство Запада.

«Можно ли говорить, что протесты координируется внешними кураторами? Вполне возможно. Особенно в контексте того, что в эфир вышел живущий в США наследник прошлой шахской династии Реза Пехлеви, который заявил, что готов в случае чего возглавить и протесты, и Иран», — отметил Мзареулов.

По его мнению, важен еще и социальный контекст этих протестов. «Иранская молодежь, которая сейчас является основной движущей силой этого бунта, просто не застала время шахского режима, который во многих моментах, несмотря на красивые картинки и фотографии той эпохи, был попросту зверским в сравнении с нынешней Исламской Республикой», — напомнил эксперт.

По словам Громского, в Иране давно назревало социальное недовольство по самым разным причинам. «Это и конфликт поколений, и конфликт различных религиозных и этнических групп. И внешнее давление со стороны Израиля и США. Все это вылилось в массовые протесты. Выдержит ли иранское руководство это испытание? Если у этого руководства есть лояльное большинство и политическая воля, а также достаточно ресурсов, в том числе и силовых, то выдержит. Сомневаться в этом пока причин нет», — подчеркнул политолог.

Полицейский участок подожжен во время протестов в Тегеране, Иран Фото: Social Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Конец света» на Украине

ВС РФ поразили объекты украинской энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям света и тепла в ряде регионов страны.

Систематические удары по энергетике Украины следует оценивать в контексте фразы президента России Владимира Путина, заявившего, что в ходе СВО Россия «еще толком ничего не начинала», полагает Громский. «Наша страна сейчас решила продемонстрировать некоторую часть своих возможностей и донести до Европы, что может ожидать Украину в ближайшей перспективе», — сказал эксперт.

По его словам, именно Европа сейчас «всеми силами старается препятствовать миротворческому переговорному треку», удары по энергетике показывают, насколько в действительности способен Киев выдержать российские удары.

«Брюссельские бюрократы сами себя убедили в том, что Украина в состоянии спокойно держаться еще несколько лет в силу каких-то своих внутренних ресурсов. Но в реальности эта стойкость демонстрировалась только в силу гуманизма России. Кажется, время для гуманизма подходит к концу. И пока это еще очень вежливые действия. Уничтожение украинской энергетики, напомню, связано не с желанием погрузить мирных граждан этой страны в холод и мрак, а с тем, чтобы критически осложнить ситуацию в украинском ВПК», — пояснил политолог.

Мзареулов напомнил, что удары по энергетическому комплексу Украины наносились и ранее. Однако, по его словам, нынешние действия ВС РФ носят гораздо более массированный и систематический характер, при этом не встречая заметного противодействия.

«Один из самых показательных моментов в этой истории — это даже не то, что мы поразили энергосети Украины, а отсутствие адекватной защиты. На нее ведь тот же Запад выделял миллиарды долларов и евро. И видимо, все эти деньги тоже ушли куда-то „в сторону карманов Миндича“, то есть тут можно усмотреть еще и продолжение прошлогоднего коррупционного скандала», — отметил историк.

Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии Фото: t.me/mod_russia* Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии Фото: t.me/mod_russia* Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии Фото: t.me/mod_russia* Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии Фото: t.me/mod_russia* Фото: t.me/mod_russia Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии Фото: t.me/mod_russia* Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии Фото: t.me/mod_russia* Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии Фото: t.me/mod_russia* Фото: t.me/mod_russia

В чем смысл удара «Орешником» по Львовщине

9 января Россия вторично применила против Украины ракетный гиперзвуковой комплекс «Орешник». Удар был нанесен по объектам газовой инфраструктуры и производству БПЛА под Львовом. Запуск стал ответом на атаку дронами резиденции Владимира Путина на Валдае в Новгородской области.

Удар «Орешником» в первую очередь является сигналом для Европы и «коалиции желающих» разместить военный контингент на территории Украины, уверен Громский.

«Удар произошел примерно в 80 километрах от польской границы. Это значит, что Варшава могла наблюдать последствия в режиме реального времени средствами своего оперативного контроля. Логично, что Польша поделилась этими данными с союзниками по Североатлантическому альянсу. И не думаю, что европейских военных и политиков эти данные порадовали или как-то обнадежили», — сказал он.

Россия наглядно продемонстрировала Европе, что может стать с западным военным контингентом в случае, если будет принято решение разместить его на территории Украины.

«Это действительно „красная линия“, которую мы в долгосрочной перспективе не позволим перейти никому. Россия этим ударом ясно дала понять: мы воспользуемся своими новейшими военными разработками для того, чтобы защищать свои стратегические интересы. Один из них — отсутствие иностранного контингента на Украине и ее принципиально нейтральный статус», — подчеркнул эксперт.

Мзареулов также считает, что использование «Орешника» было демонстрацией силы Западу. Однако, по его мнению, у этой акции были более масштабные цели.

«Помимо гиперзвуковой скорости, „Орешник“ обладает еще и отличной дальностью. Для поражения объектов на Украине он в силу этого особо не нужен. Возможно, в связи с этим была выбрана в цель в Львовской области как максимально приближенная к Европе, в частности к Польше, как к одному из максимально агрессивно настроенных по отношению к России государств. Второй посыл тоже очевиден — развеять западный пропагандистский миф, что „Орешник“ у нас был в единичном экземпляре и больше Россия сделать нечто подобное не в состоянии. Есть надежда, что теперь европейцы несколько охладят свой воинственный пыл», — заключил он.

Читайте также:

Новая цель Трампа: Кубе и Мексике приготовиться. Боевые действия, детали

Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января

«Орешник» ударил по «неуязвимой» цели, сделка Долиной и Лурье: что дальше