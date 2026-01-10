Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января

В Иране продолжаются самые масштабные протесты с 2022 года. Что происходит 10 января, кто возглавил бунты, чего хотят протестующие, готов ли Дональд Трамп нанести удар, останется ли Иран союзником России?

Когда начались протесты в Иране, чего хотят протестующие

Массовые беспорядки стартовали в Иране 28 декабря как мирные протесты торговцев, недовольных экономической ситуацией в стране. За две недели они превратились в крупномасштабные столкновения между вооруженными протестующими и полицией, отрядами «Басидж» и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) с убийствами, применением автоматического оружия и даже самодельных огнеметов. Протесты называют самыми масштабными с 2022 года, когда Иран бунтовал из-за убийства полицейскими 22-летней Махсы Амини.

28 декабря несколько сотен торговцев начали забастовку и протесты на базарах Алаеддин и Чарсу. Поводом стало сильное падение иранского риала: курс риала к доллару упал до 145 тыс. за $1. Причиной тому стали санкции США. В ответ на протесты глава Центробанка Ирана подал в отставку, но это не удовлетворило протестующих.

В новом году протесты переросли в масштабные столкновения с полицией с сотнями погибших. По оценкам СМИ, столкновения проходили в 180 населенных пунктах в 31 остане (провинции) Ирана.

У протестов в Иране не наблюдается четко выраженных лидеров. Люди выступают против нарушений прав человека, цензуры и отключений интернета, жестких религиозных установок правительства страны, экономических проблем, вызванных международными санкциями, высокой инфляцией и ростом цен на товары первой необходимости, а также воду.

Иранский Telegram-канал Middle East Spectator указывает, что уже на раннем этапе протесты получили поддержку из-за рубежа: в соцсетях распространяли фейки, появились записанные за рубежом инструкции для протестующих с указаниями, как им поддерживать связь, где собираться и как вести себя в случае ареста.

В январе 2026 года протесты в Иране поддержал наследный принц Ирана, наследник свергнутого шаха Реза Пехлеви, который призвал свергнуть «режим аятолл» и объявил, что готов возглавить временное правительство.

Протестующие кричат: «Смерть диктатору», «Смерть Хаменеи» и «Да здравствует Шах». Пользователи в комментариях зарубежных СМИ предполагают, что протесты — «война против аятоллы и Аллаха».

Сколько людей погибло в ходе протестов в Иране

Ситуация в Иране резко обострилась после 1 января: начались жертвы с обеих сторон. Среди первых жертв были двое убитых протестующих и двое бойцов отряда «Басидж» («силы народной самообороны», проправительственное ополчение) в городе Кухдешт и трое протестующих, убитых при попытке вломиться в оружейную комнату участка полиции в Лордегане.

«Протест — право народа, но бунт — нет. Говорить с бунтовщиками бесполезно, их следует поставить на место», — объявил 3 января верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

После этого число убитых с обеих сторон резко выросло. С 3 января наблюдается усиление столкновений: бунтовщики применяли против протестующих самодельные огнеметы; соцсети облетело видео с телом бойца КСИР, сожженного заживо. Кроме того, у бунтовщиков появились автоматы Калашникова и пистолеты-пулеметы.

По сообщениям местных СМИ, к 10 января только в Тегеране было убито 217 протестующих, более 2270 арестованы. Точное количество жертв среди сил безопасности неизвестно. Аятолла Хаменеи объявил, что протесты унесли «более 1000 жизней».

Авиакомпании Flydubai, Turkish Airlines и AZAL отменили все рейсы в Иран. По данным NetBlocks, интернет в Иране полностью отключен.

Что происходит в Иране 10 января, удалось ли успокоить протесты

В ночь на 10 января проживающий в США «шах» Реза Пехлеви обратился к протестующим с призывом захватывать власть в Иране. Он объявил, что готов вернуться на родину, «чтобы в переломный момент быть рядом с соотечественниками». Одновременно он призвал к всеобщей забастовке работников промышленности и нефтяной отрасли.

Пик насилия в Иране пришелся на 8 января. По данным властей, только в столице Тегеране были сожжены 25 мечетей, повреждены десятки банков, госучреждений и пожарных автомобилей.

Власти Ирана, в том числе официальный представитель полиции Саид Мунтасир аль-Махди, настаивают, что ситуация «стабилизируется»; по его словам, «террористические группировки» 10 января пытались собраться «только в нескольких городах». Агентство Tasnim утверждает, что власти задержали не менее 200 организаторов беспорядков, у которых нашли оружие, боеприпасы, гранаты и «коктейли Молотова». Задержание этих людей стало одной из причин спада интенсивности беспорядков, утверждают СМИ. По последним данным, всего число задержанных превысило 2300 человек.

Middle East Spectator сообщает, что к вечеру 10 января снайперские группы размещены на крышах в Тегеране для защиты ключевых правительственных зданий, на некоторых крупных перекрестках появились машины КСИР с установленными пулеметами, задача которых не пустить протестующих в ключевые части столицы Ирана.

Кто стал главной движущей силой протестов в Иране, какова позиция США

По сообщению ряда СМИ и Telegram-каналов, движущей силой беспорядков в Иране стали представители курдского национального меньшинства. Самые крупные протесты наблюдались в городах на западе страны, где курдов и лурцев больше, чем персов (Илам, Абданан, Керманшах, Аркаваз и т. д.).

КСИР заявил, что разведка Турции помогла иранским силам провести операции против сепаратистов из курдских группировок «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK) и «Партия свободы Курдистана» (PAK). Во время протестов сепаратисты предприняли атаки в Керманшахе, Биджаре, Букане, но были разбиты.

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Ирану, если силы безопасности продолжат убивать протестующих. При этом он не поддержал притязания Резы Пехлеви на власть: «Он вроде хороший человек, но я не уверен, что ему стоит быть президентом».

Госсекретарь США Марко Рубио объявил в соцсетях, что Вашингтон «поддерживает храбрый народ Ирана».

Реза Пехлеви Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По сообщения СМИ и Telegram-каналов, после начала протестов в Иране создатель спутниковой интернет-связи Starlink Илон Маск «постарался сделать все, чтобы Starlink заработал в Иране». Терминалы тайно ввозили в страну. Это позволило протестующим транслировать происходящее в интернете, однако власти Ирана утверждают, что благодаря работе Starlink смогли вычислить местонахождение терминалов и арестовать протестующих.

Аятолла Али Хаменеи раскритиковал США и объявил, что Трампа «постигнет участь свергнутых тиранов прошлого».

«И тот, что с высокомерием и спесью восседает там и судит весь мир, пусть тоже знает: тираны и гордецы мира сего, подобные фараону, царю Нимроду, Реза-хану [Пехлеви, основателю последней шахской династии Ирана], Мохаммаду Резе, [последнему иранскому шаху], были низвергнуты на пике своего высокомерия. И он тоже будет низвергнут», — сказал аятолла.

Остается ли Иран союзником России

Власти Ирана продолжают поддерживать тесный контакт с Россией и расширяют отношения в военной сфере, заявил посол Ирана в столице России Казем Джалали. МИД России осудил США и Израиль за угрозы нанести удары по Исламской Республике. Китай осудил протесты и иностранное вмешательство и обещал предоставить необходимую помощь законным властям в Тегеране.

Казем Джалали Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кроме того, 10 января у берегов Южной Африки начались совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана с участием ОАЭ, Индонезии и Бразилии в качестве наблюдателей. Они будут продолжаться в течение недели.

Читайте также:

Новым оружием России прилетело по Славянску? Удары по Украине 10 января

Армия России штурмует Святогорск: как идет наступление в ДНР 10 января

Опять мы виноваты. Трамп объяснил Россией притязания на Гренландию: детали