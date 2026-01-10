Новым оружием России прилетело по Славянску? Удары по Украине 10 января

Новый удар БПЛА по целям в Киеве привел к отключению света. Сколько ракет и БПЛА запустили 10 января, где попали по энергетике, что известно?

Сколько БПЛА и ракет запустили по целям на Украине 10 января

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 10 января Россия запустила по целям на Украине одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 121 ударный БПЛА (различные модели «Гераней» и «Гербер»). ВСУ подтверждают попадание баллистики и 27 ударных БПЛА в 15 районах, а также падения обломков беспилотника в одном районе. Эти данные могут быть неполными.

Утром 10 января атаки БПЛА по целям на Украине продолжаются: мониторинговые каналы отметили серию взрывов в районе Одессы.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие цели на Украине поразили новыми ракетами 10 января

Вечером 9 января ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой «Искандер-М» по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Вероятно, под удар попал очередной объект „гаражного ВПК“ противника», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Еще один ракетный удар пришелся по цели в Славянске.

«Точечный удар по военному объекту, без лишнего шума — типичный „рабочий“ эпизод в зоне непосредственной близости к фронту», — утверждает координатор подполья Сергей Лебедев.

Однако «Хроники Гераней» сочли удар очень необычным.

«Сначала выход баллистики в сторону Змиева Харьковской области в 02:09. Затем она исчезает и через три минуты взрыв в Славянске „из пустоты“. Как будто боеприпас отделился в верхней точке и отвернул в сторону почти на 90 градусов. Такое уже было летом 2024-го три раза. И в 2025 году пару раз. Вероятно, идут эксперименты с УМПБ», — пишет Telegram-канал.

В ходе СВО Россия внедрила и усовершенствовала несколько видов универсальных модульных планирующих боеприпасов (УМПБ), которые позволяют с огромного расстояния наводить авиабомбы на цели по планирующей траектории. По сообщению ряда СМИ, после экспериментов дальность корректируемых авиабомб довели до 200 км. Одновременно идут эксперименты с планирующими боеприпасами для тактических ракет и снарядов систем залпового огня УМПБ Д-30 СН, которые запускаются 300-мм РСЗО «Смерч» и «Торнадо».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» ВС РФ Фото: РИА Новости

Куда попали «Герани» в Киеве 10 января

Две серии БПЛА прилетели по Киеву вскоре после полуночи.

«Больше десятка „Гераней“ ударило по одной точке в Киеве. И судя по скачкам напряжения, это был энергообъект», — пишут «Хроники Гераней».

«Вчера мэр Киева Кличко посоветовал киевлянам валить в теплые края. А киевляне пишут о том, что предприятия, по крайней мере многие, остановились из-за отсутствия электричества. Из нескольких областей агентура Сопротивления сообщает, что начали разбирать работающие ТЭЦ и подстанции, будут вывозить в Киев и другие места, где „они нужнее“», — отмечает Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Попадания по энергетике, где выключили свет на Украине 10 января

Наиболее мощные удары БПЛА в ночь на 10 января пришлись по энергетике в Днепре и Кривом Роге.

«Крупная группа „Гераней“, судя по голубым всполохам, атаковала некий энергообъект южнее Кривого Рога. Как минимум в четырех районах Кривого Рога после ударов отсутствует энергоснабжение», — отмечают «Хроники Гераней».

Также две волны «Гераней» пришлись на Днепр (Днепропетровск), в городе пропал свет.

«Днепропетровская область целенаправленно переводится в режим избыточной нагрузки, где невозможно ни устойчивое производство, ни нормальная переброска ресурсов. Удары по Кривому Рогу идут волнами — это признак коридорного поражения, а не случайных попаданий», — отмечает Лебедев.

В Киеве сегодня ожидается похолодание до минус 14 градусов, в Днепре послезавтра до минус 12, в Кривом Роге — до минус 10.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

«Орешник» во Львове, ответ за Валдай: удары по Украине 9 января, детали

«До Лондона за 8 минут»: что говорят СМИ на Западе об ударе «Орешником„

США захватили еще один танкер: что известно, под каким флагом шло судно