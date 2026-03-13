Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 13:58

В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС

Лихачев сообщил, что поставки электричества с ЗАЭС на Украину возможны

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Victor/XinHua/Global Look Press
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) при определенных условиях может генерировать поставки электроэнергии в приграничные районы, включая Украину, заявил глава Росатома Алексей Лихачев по итогам межведомственных консультаций РФ — МАГАТЭ в Москве. Он также не исключил появления новых партнеров, среди которых могут быть Соединенные Штаты, передает ТАСС.

Может быть на определенных условиях, по другим определенным условиям и о поставках электроэнергии. Но мы готовы смотреть широко на этот вопрос. Большая мощность — это шесть гигаватт. Она может быть использована не только в традиционных направлениях, — сказал Лихачев.

При этом директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что украинские войска не прекращают обстрелы территорий, прилегающих к электростанции и ее городу-спутнику Энергодару. По ее словам, особенно интенсивные атаки были зафиксированы накануне консультаций России и МАГАТЭ.

До этого Яшина рассказала, что Киев, атакуя гражданский объект в Энергодаре, пытался оказать психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС и работников, восстанавливающих линию внешнего энергоснабжения станции.

