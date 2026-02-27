Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 18:12

Раскрыто, чего на самом деле хотел добиться Киев ударом по Энергодару

ЗАЭС: Киев пытался психологически надавить на ремонтников ЛЭП, атакуя Энергодар

Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Киев, атакуя гражданский объект в Энергодаре, пытался оказать психологическое давление на сотрудников Запорожской АЭС и работников, восстанавливающих линию внешнего энергоснабжения станции, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Удар беспилотника пришелся по дворцу культуры «Современник» в городе-спутнике атомной станции.

Киевский режим демонстрирует свою беспринципность: своим ударом они преследовали цель не просто дестабилизировать обстановку в городе, но и оказать психологическое давление на атомщиков и их семьи, на работников, осуществляющих ремонтные работы, — сказала Яшина.

Утром 27 февраля в районе ЗАЭС был установлен локальный режим тишины для проведения ремонтных работ. Специалистам предстояло восстановить открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС и линию внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1», которые были повреждены 10 февраля в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что договоренность о режиме прекращения огня была достигнута с участием генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси при поддержке Минобороны, Росгвардии и МИД РФ. Он уточнил, что специалисты агентства находятся на объекте и наблюдают за ремонтом.

Россия
Запорожская АЭС
Украина
беспилотники
