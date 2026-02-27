Зимняя Олимпиада — 2026
«Целью»: Келин рассказал, что будет с британскими военными на Украине

Келин назвал законной целью ВС России британские силы на Украине

Андрей Келин Андрей Келин Фото: Qian Yi/Xinhua/Global Look Press
В случае появления британского военного контингента на Украине, он станет законной целью для России, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу «Россия-1». Он отметил, что возможность размещения солдат предполагает постройку иностранных военных баз на украинской территории.

Если такие [британские] силы появятся [на Украине], то это будет для нас законной целью для нанесения ударов, — пояснил Келин.

Известно, что недавно в Минобороны Великобритании объявили о начале работы аппарата штаб-квартиры неких многонациональных сил. Их деятельность предполагает подготовку к отправке войск «коалиции желающих» на Украину после урегулирования кризиса.

Ранее глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что британские власти не планируют отказываться от антироссийского курса. По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве не ожидают изменений в позиции Лондона в обозримой перспективе.

Также Келин сообщал, что российско-британские отношения в данный момент находятся в затяжном кризисе. Он отметил, что вины России в этом нет.

Андрей Келин
Великобритания
Украина
Россия
