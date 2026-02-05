Зимняя Олимпиада — 2026
Посол России в Британии раскрыл нюансы отношений Лондона и Москвы

Посол Келин: российско-британские отношения находятся в затяжном кризисе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российско-британские отношения в данный момент находятся в затяжном кризисе, рассказал РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. Он отметил, что вины России в этом нет.

Происходит это исключительно по вине Лондона. Лейбористское правительство проводит подчеркнуто антироссийскую линию. Вводит в ущерб своей экономике нелегитимные ограничительные меры против российских граждан и предприятий, — рассказал Келин.

Посол подчеркнул, что в Британии поддерживают антироссийские настроения. По его словам, сейчас отношения двух стран достигли «нижней точки».

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что у современной Британии слабая армия и ослабшая экономика, но спецслужбы MI5 и MI6 остаются сильными. По его словам, все подрывные акции против России указывают в сторону Британии.

