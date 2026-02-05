В Совете Федерации оценили потенциал британских спецслужб

У современной Британии слабая армия и ослабшая экономика, но спецслужбы МИ‑5 и МИ‑6 остаются сильными, отметил сенатор Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru. По его словам, все подрывные акции против России указывают в сторону Британии.

Мы уже привыкли, что британцы очень агрессивны в отношении нашей страны — так было всегда. У современной Британии слабая армия и экономика по сравнению с прежними временами, но спецслужбы — МИ‑5 и МИ‑6 остаются очень сильными. Все подрывные акции против России указывают в сторону Лондона, — заявил Джабаров.

Британцы в свое время разрабатывали масштабные операции и действовали тонко, «в стороне», добавил собеседник. Этому искусству, по его словам, надо отдать должное.

Мы должны разоблачать их и жестко противодействовать, не давать им разворачиваться на нашей территории: ограничивать поездки дипломатов, численность посольств и т. п. Ответ должен быть жестким и постоянным, — заключил парламентарий.

Ранее в своей первой после назначения публичной речи глава британской разведки MI6 Блейз Метревели дала понять, что британские спецслужбы будут более активно действовать против России. Она намерена возложить на РФ ответственность за дестабилизацию мирового порядка. Также она призывает международное сообщество продолжить оказывать давление на Москву, называя Россию угрозой для НАТО.