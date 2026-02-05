Глава британской секретной разведывательной службы MI6 Блейз Метревели нацелена на организацию диверсий в России, ударов по инфраструктуре и экономических провокаций, отмечают эксперты. По их мнению, ненависть главной шпионки Соединенного Королевства к РФ имеет исторические корни, потому что ее предки служили нацистам. Что известно о родственниках-коллаборационистах, как Москва будет противостоять провокациям Британии — в материале NEWS.ru.

Как Метревели планирует реорганизовать работу MI6

В своей первой публичной речи после назначения в декабре прошлого года Блейз Метревели дала понять, что британские спецслужбы будут активнее действовать против России. Она намерена возложить на РФ ответственность за дестабилизацию мирового порядка. Глава MI6 также призвала международное сообщество оказывать давление на Москву, назвав ее угрозой для НАТО. Она подтвердила готовность Лондона поддерживать Киев и одновременно осуществлять диверсии против РФ.

Метревели стала первой женщиной, возглавившей британскую разведку. До этого она занимала пост гендиректора по технологиям и инновациям, курируя развитие киберопераций и внедрение искусственного интеллекта в разведывательную деятельность. В СМИ ее называют Q в честь персонажа фильмов о Джеймсе Бонде, отвечавшего за технические разработки.

Что известно о главе MI6 Метревели

Сразу после назначения Метревели СМИ сообщили, что ее дедушка по отцовской линии Константин Добровольский был коллаборационистом, помогавшим нацистам во время Второй мировой войны. Журналисты, изучив архивные документы во Фрайбурге, выяснили, что у него было прозвище Мясник. Он родился в оккупированном немцами Чернигове и происходил из дворянской семьи немецко-польско-украинского происхождения.

По одной из версии, после побега из советского лагеря в 1941 году Добровольский перешел на сторону нацистов, участвовал в карательных операциях против евреев и партизан. По другим сведениям, после начала войны дедушка Метревели явился в военный комиссариат и попросил отправить его на фронт, однако при первой же возможности перешел на сторону нацистов.

По информации СМИ, Добровольский входил в состав полицейского подразделения, сотрудники которого насиловали, расстреливали и грабили еврейских женщин в Чернигове. Он также «зачищал» различные районы от «нежелательных элементов». После войны семья Добровольского оказалась в Великобритании, где сменила фамилию.

Другой дедушка главы MI6 — Давид Метревели — бывший командир Красной армии. Он попал в немецкий плен в 1942 году и стал сотрудничать с нацистами. Таким образом, у главы британской разведки «двойное нацистское» происхождение.

В МИД Великобритании заявили, что Метревели ничего не знала о предках-нацистах, а ее «сложное происхождение» повлияло на желание защищать страну.

Как глава MI6 Метревели относится к России

Глава британской разведки поступает по заветам Добровольского, предателя и перебежчика, служившего в СС и лично казнившего не один десяток мирных жителей Советского Союза, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Дед Метревели тоже ненавидел СССР и был готов на все, чтобы его уничтожить, — напомнил депутат NEWS.ru. — Главе британской разведки теперь это полагается по должности. MI6 обучала украинских диверсантов и помогала им организовывать теракты на российской территории. ГУР и СБУ работают по методичкам, написанным в Лондоне».

В России уже привыкли к тому, что британцы настроены очень агрессивно в отношении нашей страны, так было всегда, сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По сути, еще до окончания Второй мировой войны они работали против СССР.

«Все подрывные акции против России ведут в сторону Британии. У них слабая армия и ослабевшая экономика по сравнению с прежними временами, но спецслужбы MI5 и MI6 остаются сильными, — отметил сенатор в разговоре с NEWS.ru. — Британцы в свое время разрабатывали масштабные операции и действовали тонко, в стороне. Мы должны разоблачать их и жестко противодействовать, не давать им разворачиваться на нашей территории: ограничивать поездки дипломатов, численность посольств и т. д. Ответ должен быть жестким и постоянным».

Как Россия будет противостоять агрессивным действиям Лондона

В Британии поставили Китай на первое место в качестве стратегической угрозы, а Россию — на второе, напомнил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Российские спецслужбы противостояли, противостоят и будут успешно противостоять этим негодяям. Если они говорят о разного рода активностях, диверсиях и организации терактов на территории России, то в этом нет ничего нового, это секрет Полишинеля, — подчеркнул парламентарий NEWS.ru. — Британские уши торчат из каждой диверсии и террористического акта. Делая подобные заявления, они еще раз подтверждают свое авторство. Нужно этому противостоять методично, без суеты, действуя на упреждение. Так и поступают наши спецслужбы».

