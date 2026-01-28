Мат, самогон, самиздат: британцам советуют спасаться от бед опытом СССР

Англичанам посоветовали переживать экономические трудности, используя опыт граждан СССР: пить самогон, чтобы сэкономить на пабах, читать самиздат против цензуры, обсуждать политику на кухне, питаться в столовых и материться, чтобы легче переносить тяжести жизни. Неужели в Великобритании все настолько плохо, а самогон, самиздат, столовая и мат — это все, что там знают об СССР, читайте в материале NEWS.ru.

Какие рецепты времен СССР посоветовали британцам

Журналисты британской газеты The Telegraph предложили согражданам «лайфхаки», чтобы легче пережить экономические и социальные трудности. По их мнению, для этого стоит вспомнить кое-что из опыта СССР. В частности, англичане могли бы отказаться от посиделок в пабах, заменив их самогоноварением, а вместо дорогих ресторанов питаться в столовых.

«Столовая — советский кафетерий с дымящимися подносами с загадочным мясом и безропотными, но веселыми очередями — еще может найти свой британский аналог», — отметило издание.

Чтобы обходить цензуру, подданным Карла III посоветовали обратиться к самиздату, поскольку «неверное мышление» стало в стране уголовно наказуемым. А нецензурная лексика — «мрачный, непристойный юмор» — поможет сделать жизнь британцев чуть более сносной. По мнению газеты, в скором времени они будут рассказывать анекдоты о властях шепотом.

Как относятся англичане к властям

По данным опроса в сентябре 2025 года, Кир Стармер оказался самым непопулярным британским премьером в истории. Телеканал Sky News сообщил, что его работу одобрили лишь 13% британцев. 79% участников исследования подчеркнули, что результаты деятельности главы правительства лейбористов их не устраивают. Таким образом, его отрицательный рейтинг достиг значения минус 66 пунктов. Это хуже, чем у любого другого премьер-министра в истории опросов.

Предыдущий антирекорд — консерватора Риши Сунака — в апреле 2024 года составлял минус 59 пунктов. Чуть выше в рейтинге «достижения» его однопартийцев — Лиз Трасс в октябре 2022 года, Бориса Джонсона в июне того же года и Терезы Мэй тремя годами ранее.

Ранее сообщалось, что к осени 2025 года Великобритания столкнулась с самым значительным внешнеторговым кризисом за всю свою современную историю. По словам аналитиков, при Стармере ситуация значительно ухудшилась.

Почему положение в Великобритании сравнили с СССР

The Telegraph — газета консервативная, причем правоконсервативная, напомнил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. По его словам, издание ведет усиленную кампанию против лейбористского правительства, поэтому критикует (причем зачастую вполне справедливо) действия Стармера.

«Деятельность нынешнего правительства действительно сравнивают с коммунистической, социалистической эпохой. Вы же понимаете, что для консерваторов главное ругательство — марксист, коммунист и так далее, — отметил аналитик в беседе с NEWS.ru. — Вот они подобные параллели и проводят. Особенно учитывая, что на Стармера ополчились владельцы пабов, которых он обкладывает всевозможными налогами. А The Telegraph в своей идеологической канве эти претензии озвучивает. Для них СССР — это символ репрессий, диссидентства и так далее. Ясное дело, что Советский Союз у них не ассоциируется ни с Гагариным, ни с космосом, ни с Большим театром».

В романе «1984» Джордж Оруэлл довольно точно описал тогдашнюю Англию 1948 года, отметил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, кое-что писатель спародировал, но в основном писал именно так, как тогда у них было.

«Сейчас англичане описывают свое положение достаточно адекватно, если они его сравнивают с Советским Союзом времен этого романа, — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru. — Конечно, в Британии известно гораздо больше об СССР, просто они вспомнили только то, что плохо. Если же по аналогии с временами Союза предложить англичанину сходить в оперу, посетить музей, отправиться в путешествие (в тот же Стоунхендж), заняться спортом, то там сейчас все эти развлечения очень дорогие. А смысл ироничных советов от The Telegraph как раз состоит в том, как прожить максимально дешево».

