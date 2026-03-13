Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 10:15

Овчинский: в Люблино появятся новые дома по программе КРТ

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В Люблино Юго-Восточного административного округа в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируется реорганизовать 2,32 гектара земли, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Соответствующий проект опубликован на сайте mos.ru.

На юго-востоке столицы в районе Люблино в программу комплексного развития территорий город намерен вовлечь еще три участка общей площадью 2,32 гектара. По проекту КРТ планируется освободить площадки от устаревших построек и возвести около 39 тыс. квадратных метров современной недвижимости. Самые высокие объемы придутся на жилую застройку, под которую выделят два участка на улице Степана Шутова. Там построят свыше 31 тыс. «квадратов» для реализации программы реновации. В свою очередь, на участке на улице Головачева разместят многоэтажный паркинг площадью 7,8 тыс. квадратных метров. Он будет рассчитан на 200 машино-мест, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Проект затронет владения 4 и 14 на улице Степана Шутова и владение 3 на улице Головачева. Новостройки по программе реновации рассчитаны на 274 квартиры. Их площадь займет 18 тыс. квадратных метров. В них смогут расселиться 575 человек.

В одной из новостроек выделят помещения для ГБУ «Жилищник района Люблино» и культурного учреждения «Объединение культурных центров ЮВАО»: организации переедут сюда из старых зданий, не отвечающих современных потребностям. В рамках проекта КРТ будут благоустроены окружающие территории.

В рамках КТР в бывших промзонах, которые сейчас не используются, создают привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую среду. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов площадью около 4,5 тыс. гектаров. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Москва
недвижимость
Сергей Собянин
строительство
