13 марта 2026 в 11:25

ФСБ задержала мигранта за поджог вышки сотовой связи в российском регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Челябинской области задержали иностранного гражданина, подозреваемого в поджоге базовой станции сотовой связи во Владимире, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ. Фигурантом оказался уроженец одной из республик Центральной Азии.

По данным следствия, 8 февраля он совершил поджог оборудования сотовой вышки во Владимире, после чего попытался скрыться, но был задержан на территории Челябинской области, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил 32-летнего жителя Ялты к 18 годам и 20 дням лишения свободы за госизмену, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Мужчина передавал украинской разведке данные о дислокации военных кораблей в Севастополе.

До этого в Хабаровске россиянку приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Женщина сотрудничала с разведкой Украины и срывала брошюры с призывами служить в ВС РФ.

