ФСБ задержала мигранта за поджог вышки сотовой связи в российском регионе ФСБ задержала мигранта по подозрению в поджоге вышки сотовой связи во Владимире

В Челябинской области задержали иностранного гражданина, подозреваемого в поджоге базовой станции сотовой связи во Владимире, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ. Фигурантом оказался уроженец одной из республик Центральной Азии.

По данным следствия, 8 февраля он совершил поджог оборудования сотовой вышки во Владимире, после чего попытался скрыться, но был задержан на территории Челябинской области, — сообщили в ведомстве.

