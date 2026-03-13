Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России Сийярто: Евросоюзу нужно приостановить запрет на поставки российской нефти

Евросоюзу нужно по примеру США приостановить запрет на поставки российской нефти, заявил глава МИД Венгрии Петер Сияйрто. По его словам, которые приводит канал M1, такому решению препятствует шантаж Украины, которому поддаются европейские страны. Он считает, что Брюссель должен отреагировать на подорожание нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Мы требуем, чтобы вслед за американцами Брюссель также приостановил санкции против российской нефти, — сказал Сийярто.

Ранее стало известно, что Минфин США временно снял санкции с операций по продаже российской нефти. Ограничения не будут применяться к сырью, загруженному на суда до 12 марта. Разрешение на проведение таких операций действует до 11 апреля.

В то же время сообщалось, что решение американской администрации ослабить санкции на российскую нефть может усилить разногласия между Европой и США. По информации западных журналистов, в ЕС с осторожностью отнеслись к решению Вашингтона начать операцию против Ирана, что привело к негативным последствиям для рынка энергоносителей.