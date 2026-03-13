ЕК поспешила успокоить ЕС на счет запасов нефти и газа Европейская комиссия заявила об отсутствии рисков для поставок нефти и газа в ЕС

Текущая ситуация на Ближнем Востоке не создает рисков для энергоснабжения Евросоюза, сообщил генеральный директорат по энергетике ЕК. В заявлении указывается, что запасы нефти в ЕС остаются значительными, а уровень заполнения газовых хранилищ — стабильным.

Еврокомиссия и страны ЕС <…> оценили ситуацию с безопасностью поставок газа и нефти в ЕС с учетом продолжающихся перебоев на Ближнем Востоке. Страны ЕС подтвердили, что на данный момент они не усматривают каких-либо рисков для безопасности снабжения. Запасы нефти остаются на высоком уровне, а уровень заполнения газохранилищ в ЕС остается стабильным, — сказано в сообщении.

Тем временем появилась информация, что более $15 млрд (свыше 1,2 трлн рублей) потеряли нефтедобывающие компании в Персидском заливе из-за разгоревшейся войны на Ближнем Востоке. По данным Financial Times, миллионы баррелей сырой нефти оказались заблокированы из-за блокады Ормузского пролива.

До этого Bloomberg сообщил, что США вывели из-под санкционных ограничений танкеры, перевозящие не менее 19 млн баррелей российской нефти и 310 тыс. тонн нефтепродуктов. Сырье и нефтепродукты находятся на 25 танкерах.