13 марта 2026 в 11:27

«Начинает лихорадить»: в СФ оценили шансы дальнейшего снятия санкций с РФ

Джабаров не исключил, что Трамп прозреет и продолжит снимать санкции с России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп может прозреть и продолжить процесс снятия санкций с России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, РФ играет незаменимую роль в глобальных поставках ключевых энергоресурсов.

Возможно, у Трампа все-таки наступит прозрение, и он продолжит снимать с России санкции. Поймет, что РФ нельзя вычеркнуть из цепочки мировых поставок нефти и газа. Даже кризис, который сейчас проходит на фоне событий в Персидском заливе, говорит, что без России сразу возникают такие проблемы — цены начинает лихорадить во многих странах. Налицо кризис энергоресурсов, и уже раздаются голоса, что надо восстанавливать отношения с РФ, — поделился Джабаров.

Он считает, что Россия не станет спешить с восстановлением отношений с Западом. По его мнению, западные страны должны сами проявить инициативу, выразить желание возобновить сотрудничество, и только тогда можно будет обсудить все условия.

Без России не обойтись, что бы на Западе ни придумывали. Мы всегда это говорили. Тем более европейцы, которые так хорохорились, будут даже больше платить [за ресурсы]. Но тем не менее это будут не российские нефть и газ. И теперь одна за другой страны Европы говорят, что они ошиблись, — заключил Джабаров.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что американский министр финансов Скотт Бессент объявил о снятии ограничений США с 100 млн баррелей российской нефти, находящейся в транзите. По его словам, так Вашингтон признал роль РФ в стабильности глобального энергетического рынка.

