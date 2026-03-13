Москвичка опубликовала интимные фотографии соседки в общедомовом чате

Москвичка Марина обратилась в полицию с заявлением о публичном оскорблении после того, как соседка по дому выложила ее личное фото в общий чат жильцов, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В сообщениях женщина обвинила Марину в публикации контента непристойного характера.

Увидела я эти сообщения только спустя два дня, так как не заходила в чат. Было неприятно, что человек прислал мое личное фото с такой подписью в группу на 50 человек, — поделилась пострадавшая.

Пострадавшая утверждает, что накануне даже не участвовала в обсуждениях группы. По словам Марины, конфликтная соседка и ранее была известна грубым поведением и систематическим нарушением тишины, поэтому такой поступок стал для нее очередной демонстрацией неадекватности.

Теперь в обстоятельствах этого соседского конфликта и правомерности действий любительницы сплетен предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

