Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 12:42

Москвичка опубликовала интимные фотографии соседки в общедомовом чате

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Москвичка Марина обратилась в полицию с заявлением о публичном оскорблении после того, как соседка по дому выложила ее личное фото в общий чат жильцов, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В сообщениях женщина обвинила Марину в публикации контента непристойного характера.

Увидела я эти сообщения только спустя два дня, так как не заходила в чат. Было неприятно, что человек прислал мое личное фото с такой подписью в группу на 50 человек, — поделилась пострадавшая.

Пострадавшая утверждает, что накануне даже не участвовала в обсуждениях группы. По словам Марины, конфликтная соседка и ранее была известна грубым поведением и систематическим нарушением тишины, поэтому такой поступок стал для нее очередной демонстрацией неадекватности.

Теперь в обстоятельствах этого соседского конфликта и правомерности действий любительницы сплетен предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в Китае распространилась практика скрытой съемки постояльцев гостиниц для последующей продажи интимных видео с их участием. Особенно высоким спросом у китайских вуайеристов пользуются кадры с россиянками.

сторис
чаты
фотографии
соседи
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе
Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США
«Два лагеря»: политолог о словах Каллас про желание США разделить Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.