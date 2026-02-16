Китайцы снимают секс россиян на скрытую камеру и продают кадры извращенцам В Китае организовали бизнес по продаже секс-видео с российскими туристами

В Китае распространилась практика скрытой съемки постояльцев гостиниц для последующей продажи интимных видео с их участием, сообщил Telegram-канал SHOT. По версии источника, особенно высоким спросом у китайских вуайеристов пользуются кадры с участием россиянок.

По информации источника, злоумышленники заранее заселяются в отели и устанавливают в номерах миниатюрные камеры размером около 1,5 см. Полученный материал используется для «грязных» трансляций и продается в соцсетях.

Наибольшую ценность представляют видео с девушками славянской внешности — такие ролики маркируются пометкой «Russians». Это гарантирует повышенный интерес со стороны местной аудитории.

Стоимость ежемесячной подписки на контент варьируется от 650 до 1100 рублей. Также предлагаются годовые абонементы ценой около 3000 рублей.

Ранее в одном из ломбардов в Барнауле сотрудница нашла скрытую камеру в служебном туалете. Устройство было закреплено под раковиной. Сотрудница сфотографировала камеру на смартфон и попросила руководство стереть все видеозаписи. После этого она заявила о своем намерении уволиться, хотя раньше ее все устраивало на работе.