ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 13:54

Россиянка обнаружила скрытую камеру в служебном туалете

В Барнауле сотрудница ломбарда уволилась из-за скрытой камеры в туалете

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В одном из ломбардов в Барнауле сотрудница нашла скрытую камеру в служебном туалете, передает MK.RU. Устройство было закреплено под раковиной.

Сотрудница сфотографировала камеру на смартфон и попросила руководство стереть все видеозаписи. После этого она заявила о своем намерении уволиться, хотя раньше ее все устраивало на работе.

Пострадавшая не обращалась в полицию. В настоящее время она посещает психолога, чтобы справиться с пережитым стрессом. Девушка призналась, что проведенные сеансы психотерапии пока не помогли полностью преодолеть психологическую травму.

По информации от коллег из других ломбардов, начальство иногда устанавливает скрытые камеры в рабочих зонах. Это делается для того, чтобы предотвратить и зафиксировать возможные кражи.

Ранее в аэропорту Уфы неизвестный мужчина тайно фотографировал девушек в женском туалете. Одна из пострадавших заметила нарушение и сняла происходящее на видео. Девушка обратилась в полицию, однако сотрудники не смогли установить виновного из-за того, что тот удалил все записи с телефона.

Барнаул
туалеты
камеры наблюдения
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Накрываем тотально»: военкор перечислил цели ударов по тылам ВСУ
«Кто мы, черт возьми»: Байден перепутал название США в громкой речи
Россиянам рассказали, как выбрать хорошую красную икру
В США встали на защиту России после обвинений в планах атаковать НАТО
Начальника колонии арестовали за «дань» с сидельцев
В Польше завыла воздушная тревога из-за Украины
Военный эксперт раскрыл истинные планы Украины по Чернобыльской АЭС
Стало известно, удалось ли восстановить электроснабжение Запорожской АЭС
«Европейский диктат не нужен»: в Иране назвали сферы сотрудничества с РФ
Эксперты по лжи обратили внимание на заявление Долиной в шоу «Пусть говорят»
Гаджиев раскрыл значимость мирного договора между Баку и Ереваном
В России назвали «самоубийством европейской цивилизации» одно решение ЕС
Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину
Толпа освободила мобилизованных из автобуса и попала на видео
Сын Щербакова прокомментировал госпитализацию отца
Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет
Украину накрыли веерные отключения электричества
«Разрухи много»: Херсонская область делает ставку на развитие двух отраслей
Спасатели вытащили из Волги тела пропавшей молодой пары
В Новопавловке объявился общительный румынский наемник ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.