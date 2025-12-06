Россиянка обнаружила скрытую камеру в служебном туалете

В одном из ломбардов в Барнауле сотрудница нашла скрытую камеру в служебном туалете, передает MK.RU. Устройство было закреплено под раковиной.

Сотрудница сфотографировала камеру на смартфон и попросила руководство стереть все видеозаписи. После этого она заявила о своем намерении уволиться, хотя раньше ее все устраивало на работе.

Пострадавшая не обращалась в полицию. В настоящее время она посещает психолога, чтобы справиться с пережитым стрессом. Девушка призналась, что проведенные сеансы психотерапии пока не помогли полностью преодолеть психологическую травму.

По информации от коллег из других ломбардов, начальство иногда устанавливает скрытые камеры в рабочих зонах. Это делается для того, чтобы предотвратить и зафиксировать возможные кражи.

Ранее в аэропорту Уфы неизвестный мужчина тайно фотографировал девушек в женском туалете. Одна из пострадавших заметила нарушение и сняла происходящее на видео. Девушка обратилась в полицию, однако сотрудники не смогли установить виновного из-за того, что тот удалил все записи с телефона.