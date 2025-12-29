В России стартовала самая короткая неделя в году Двухдневная рабочая неделя началась у россиян перед продолжительными выходными

Последняя в 2025 году рабочая неделя стартовала 29 декабря. Она продлится всего два дня, а затем страну ждут одни из самых продолжительных новогодних каникул.

Понедельник, 29 декабря, и вторник, 30 декабря, станут единственными рабочими днями перед чередой праздников, которая начнется 31-го числа. Правила производственного календаря предусматривают, что 30 декабря будет полным рабочим днем, а не сокращенным. Это связано с тем, что он примыкает к неофициальному праздничному дню — 31 декабря, который, хоть и является выходным, не входит в число официальных государственных праздников.

Первый рабочий день в наступающем 2026 году выпадет на понедельник, 12 января. Всего в первый месяц года будет 15 рабочих и 16 праздничных или выходных дней, что делает этот январь самым «нерабочим» с 2021 года.

При этом длинные новогодние каникулы не приведут к снижению заработной платы сотрудников. Порядок ее начисления в такой период регламентирован трудовым законодательством.

Ранее сообщалось, что сотрудникам силовых структур, медикам и спасателям придется работать в праздники. Также на работу выйдут сотрудники предприятий, на которых нельзя останавливать производство. Это также касается работников общественного транспорта, аптек и магазинов.