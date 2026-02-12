Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 09:45

На родине текилы станут меньше работать

Сенат Мексики одобрил реформу о сокращении рабочей недели до 40 часов

Мексика Мексика Фото: Shutterstock/FOTODOM
Верхняя палата парламента Мексики одобрила конституционную реформу о сокращении рабочей недели с 48 до 40 часов. Инициативу поддержали 115 сенаторов, против высказались 15 человек. На следующем этапе документ направят на рассмотрение палаты депутатов Конгресса, сообщает газета La Jornada.

Законодательная новелла подразумевает корректировку 123-й статьи конституции. Переход на обновленный график планируется осуществлять постепенно в течение пяти лет — с 2026 по 2030 год. Автором инициативы выступила президент Клаудия Шейнбаум, предложившая данный проект еще в декабре.

Представители правящего движения «Морена» назвали сокращение рабочей недели «еще одним трудовым достижением». По их мнению, улучшение условий занятости усиливает позиции Мексики в регионе и повышает ее конкурентоспособность на мировой арене.

Ранее юрист Наталья Свечникова напомнила, что россиян ожидают три выходных в конце февраля из-за празднования Дня защитника Отечества. После этого рабочая неделя составит всего четыре дня — с 24 по 27 февраля. При этом пятница, 20 февраля, будет полноценным рабочим днем без сокращений.

Мексика
реформы
рабочая неделя
сенат
