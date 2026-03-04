Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 14:39

Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов

В США ребенок очнулся спустя пять часов после констатации его смерти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ребенок умер в американском штате Аризона, утонув в бассейне на заднем дворе частного дома, сообщает издание People. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть малыша. Однако спустя пять часов несовершеннолетний внезапно очнулся.

Спустя несколько часов, около 23:30, в полицейском управлении сообщили, что у ребенка появились признаки жизни, и его доставили в другую ближайшую больницу, — говорится в публикации.

Как отметил врач скорой помощи доктор Фрэнк ЛоВеккио, произошедшее — настоящее чудо. Он предположил, что пульс ребенка мог замедлиться до едва различимого после того, как тот замерз в холодной воде.

В медицине никогда не говори «никогда», — добавил ЛоВеккио.

Ранее в США две трехлетние сестры утонули в бассейне частного дома, пока семья спала. Детей обнаружила бабушка. По предварительной информации, две девочки смогли покинуть дом через дверь, ведущую к внутреннему дворику и бассейну, пока их мать и дедушка спали. Водоем, расположенный на заднем дворе, был огорожен высоким деревянным забором.

