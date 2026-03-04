Шаляпин рассказал о многолетней неприязни Чуриковой

Певец Прохор Шаляпин в эфире Радио «Комсомольская правда» признался, что телеведущая Яна Чурикова никогда его не любила. По словам артиста, раньше он переживал из-за негативных высказываний в свой адрес, но сейчас советует не тратить на это силы.

Допустим, Яна Чурикова никогда меня не любила. Тип личности у нее такой. То есть она меня не очень, и я на нее всегда смотрел как на какое-то недоразумение на телевидении. Мне казалось, что она хорошо говорит, но у нас очень много хорошо говорящих людей, — поделился Шаляпин.

Певец также отметил, что эталоном в медийном пространстве для него является журналистка Ксения Собчак. По его мнению, именно она в большей степени соответствует его представлениям о качественной работе на телевидении.

Ранее Шаляпин обвинил певицу Аллу Пугачеву в том, что она осознанно мешала карьере коллег, включая его самого. По словам артиста, Примадонна не взяла его на пятую «Фабрику звезд» из-за неугодной фамилии и давила на других исполнителей, чтобы сохранить собственное положение.