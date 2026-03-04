Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 15:32

Шаляпин рассказал о многолетней неприязни Чуриковой

Прохор Шаляпин заявил, что Яна Чурикова его никогда не любила

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Прохор Шаляпин в эфире Радио «Комсомольская правда» признался, что телеведущая Яна Чурикова никогда его не любила. По словам артиста, раньше он переживал из-за негативных высказываний в свой адрес, но сейчас советует не тратить на это силы.

Допустим, Яна Чурикова никогда меня не любила. Тип личности у нее такой. То есть она меня не очень, и я на нее всегда смотрел как на какое-то недоразумение на телевидении. Мне казалось, что она хорошо говорит, но у нас очень много хорошо говорящих людей, — поделился Шаляпин.

Певец также отметил, что эталоном в медийном пространстве для него является журналистка Ксения Собчак. По его мнению, именно она в большей степени соответствует его представлениям о качественной работе на телевидении.

Ранее Шаляпин обвинил певицу Аллу Пугачеву в том, что она осознанно мешала карьере коллег, включая его самого. По словам артиста, Примадонна не взяла его на пятую «Фабрику звезд» из-за неугодной фамилии и давила на других исполнителей, чтобы сохранить собственное положение.

Прохор Шаляпин
Яна Чурикова
артисты
Ксения Собчак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возвращение империи и царя: шок-пророчества Жириновского о будущем России
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки на 8 Марта
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате
Матвиенко намекнула сенатору-гроссмейстеру на лишение мандата
Катар объявил чрезвычайное положение
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.